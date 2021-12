Hurray For The Riff Raff y Cupido, entre las confirmaciones de Tomavistas 2022

Tomavistas, el festival madrileño que ya había anunciado nombres tan suculentos como Slowdive, Suede, Sen Senra, Rigoberta Bandini, Jarvis Is…, Jungle, Rolling Blackouts Coastal Fever, Alizzz, Kings of Convenience y Carolina Durante, suma nuevos nombres a su cartel.

Las confirmaciones que conocemos hoy están encabezadas por Hurray for the Riff Raff y Cupido, sumando también a Confeti de Odio, Biznaga, Camellos, Le Boom, Yawners y The Haunted Youth. Como sabéis, Tomavistas se celebrará en IFEMA los próximos días 19, 20 y 21 de mayo. Además, se informa de que habrá tres escenarios, zonas verdes, área gastronómica y espacios de descanso consolidando esta ubicación. Las entradas están a la venta a través de su página web.

La confirmación estrella de esta tanda es la de la internacional Hurray For The Riff Raff. El proyecto de la neoyorquina Alynda Segarra ultima un disco llamado ‘Life on Earth’ del que ha anticipado canciones entre el punk y el lo-fi como ‘RHODODENDRON’ y ‘Jupiter’s Dance’. Está previsto para el año que viene, en concreto para el 18 de febrero, si bien ya antes de él, la artista había destacado en otros álbumes como ‘My Dearest Darkest Neighbour’ o ‘The Navigator’, con influencias como Lou Reed, y a las que ella misma ahora suma a The Clash y a Bad Bunny. Esto último, algo que se puede intuir en el ritmillo latino de ‘Jupiter’s Dance’.





