Kanye West estaría trabajando en ‘DONDA 2’

Kanye West podría estar trabajando en ‘DONDA 2’, una continuación de su álbum ‘DONDA’. Así lo ha confirmado para la revista Complex Steven Victor, quien trabajó con West como director de operaciones de su sello, y que habla de esta segunda parte como “su nueva obra maestra”.

Víctor también ha señalado que el título provisional del álbum es ‘DONDA 2’, lo que podría indicar que será una secuela del disco que lanzó hace menos de cinco meses. Si es así, sería el primer álbum secuela en la discografía del rapero.

Esta noticia llega una semana después de que aparecieran imágenes de Kanye West en el estudio con el rapero Scarface. También se ha rumoreado que estuvo trabajando con Post Malone y Robin Pecknold de Fleet Foxes el pasado mes de septiembre.

Kanye West lanzó ‘DONDA’ el pasado 29 de agosto y gracias a él ha conseguido colarse entre los nominados de los GRAMMYs 2022, en la categoría de Mejor Álbum y Mejor Álbum de Rap, además de disputar el galardón a Mejor Canción de Rap con ‘Jail’ junto a Jay – Z.

Kanye West was recently in the studio with the legendary Scarface. Scarface is one of the most emotionally transparent lyricists ever & Ye greatest songs are also his most vulnerable. I hope we get to hear whatever is happening in this studio one day. pic.twitter.com/u75hl7ex17

— Dedee 🥀 (@thoughtfulbae) December 30, 2021