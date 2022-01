The Weeknd se queda sin top 1 en España y en Estados Unidos con ‘DAWN fm’

‘DAWN fm‘ de The Weeknd ha sido el lanzamiento internacional más importante de la semana, además en una semana en la que apenas ha habido competencia, y por supuesto el disco representa la entrada más fuerte en la lista de álbumes española: es top 2 y, por tanto, mejora el dato de ‘After Hours’, que se quedó en el top 3. A consecuencia del lanzamiento de ‘DAWN fm’, ‘After Hours’ vuelva a la lista en el número 70. ‘SANZ’ continúa en el número 1 una semana más.

En Estados Unidos los resultados de ‘DAWN fm’ son ligeramente más decepcionantes. El álbum es top 2, lo cual es un dato excelente para cualquiera, pero todos los álbumes de The Weeknd desde ‘Beauty Behind the Madness‘ habían debutado en el número 1 de Billboard, incluido su EP de 2018, y ‘DAWN fm’ solo iguala el top 2 de ‘Kiss Land‘, el debut oficial de Abel Tesfaye publicado en 2013.

- Publicidad -

The Weeknd ha peleado por el número 1 de en Estados Unidos ‘DAWN fm’ de diversas maneras: ha rebajado el precio del álbum en las plataformas digitales, ha sacado varias versiones y ha lanzado varios videoclips. Sin embargo, la ausencia de edición física le ha perjudicado porque los CDs y vinilos no salen a la venta hasta el 28 de enero, cuando el canadiense gozará de una nueva oportunidad para alcanzar el número 1 en Billboard, que esta semana lo ocupa el rapero Gunna.

En cuanto al resto de entradas, el disco perdido de David Bowie ‘TOY’ entra en el número 13 y es la entrada más fuerte en la lista de vinilos (18), que sigue liderada por Leiva con ‘Cuando te muerdes el labio‘. Volviendo a la lista general, la última entrada aparece en el número 99 y es la banda sonora de la telenovela colombiana ‘La Reina del Flow 2’ disponible en Netflix.

- Publicidad -

Finalmente, la subida más fuerte de la semana en la lista de álbumes española la protagoniza el rapero argentino Duki con un álbum llamado, atención, ‘Temporada de reggaetón’. Sube del 62 al 30 gracias en parte el incipiente éxito del single ‘Top 5’, que acaba de entrar en la lista de singles española.