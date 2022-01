Jack Bisonte se refugian en el amor mutuo en ‘I Can’t Leave This Party Without You’

Jack Bisonte, el proyecto de Carlos Amelivia (voz y guitarra) y Miguel Llaguno (batería) que nos conquistara con temas como ‘FRANCE GALL’, ha publicado esta semana un nuevo single llamado ‘I Can’t Leave This Party Without You’ que elegimos hoy como «Canción del Día». Además, la presentarán hoy viernes 28 de enero en vivo en la Sala El Sol de Madrid como parte de la programación de Inverfest.

‘I Can’t Leave This Party Without You’ es una producción de tintes italo disco en sintonía con las últimas producciones internacionales de The Weeknd, Nick Jonas o Charlie Puth, a las que tiene muy poca cosa que envidiar. Les echa un cable en la coproducción Anto Vaquero.

- Publicidad -

En el tema han querido hablar del tema de la alienación y sobre la persona en el que nos apoyamos para salir adelante, en este caso ellos mismos, indicando: «Cuando empezamos a hacer música, nos dijeron que solo era cuestión de tiempo que encajásemos, que encontraríamos a los nuestros, que todo estaría bien. Pero lo cierto es que no es así. Seguimos sin encajar donde todos encajan, todo sigue siendo igual de postizo, pero al menos ahora nos tenemos el uno al otro, y pase lo que pase nos iremos de esta fiesta como vinimos, juntos».

Con este tema, Jack Bisonte van completando un EP que se llama ‘A Night to Remember’ y del que ya conocimos temas como ‘Drag Me to Hell’ y ‘Gangsters’. Tras la fecha en Madrid sucederán las siguientes:

- Publicidad -

MADRID

28 de enero en Sala El Sol – Inverfest

Entradas a la venta

BARCELONA

10 de febrero en La 2 Apolo – Banco Mediolanum Festival Mil-Lenni

Entradas a la venta

VALENCIA

26 de marzo en la Pérgola de la Marina

Entrada libre

PONFERRADA

15-17 de julio – Festival Planeta Sound

Entradas a la venta el próximo 1 de febrero a las 12:00

ARANDA DEL DUERO

10-14 de agosto – Festival Sonorama Ribera

Entradas a la venta