Isaac Wood, vocalista de la banda de rock británica Black Country, New Road, ha anunciado su marcha de la formación por problemas de salud mental. La noticia se ha producido a tan solo unos días de que vea la luz ‘Ants from Up There’, el segundo álbum de la banda, que sale este viernes, la cual es una circunstancia del todo inusual en el mundo del pop.

En un comunicado, Wood explica que «me he estado sintiendo triste y temeroso» y que estos sentimientos le han estado impidiendo afrontar con entereza los conciertos de la banda, por lo que después de «mucho tiempo intentando que esto no fuera real», y en un momento en el que asegura no sentirse demasiado bien, ha decidido abandonar la formación. El artista aclara que en su decisión no ha influido su relación con los seis miembros restantes de la banda, a los que sigue considerando «personas maravillosas».

Por su parte, el grupo ha comunicado que continuará su carrera sin Isaac Wood bajo el mismo nombre de Black Country, New Road y que ya está preparando nueva música sin él, pero también ha confirmado que las fechas más próximas de la gira quedan canceladas.

«Las cosas que echaremos de menos de trabajar con Isaac son demasiado cuantiosas para enumerarlas todas, pero si habéis escuchado nuestra música entenderéis algunas de ellas», afirma el grupo en el mismo comunicado. «No hay palabras para expresar todo lo que hemos conseguido juntos, pero sin duda ha sido un privilegio poder hacerlo todos juntos, entre siete amigos».

La noticia es un verdadero jarro de agua fría para Black Country, New Road, una de las bandas de rock más prometedoras de Reino Unido desde antes del lanzamiento de su aclamado álbum ‘For the First Time‘ a principios del año pasado, y que recibió una nominación al Mercury Prize. El segundo viene a consolidar su lugar en la industria, y hay que recordar que incluye a Isaac Wood como vocalista. Es incierto el futuro que depara a la banda a partir de su marcha, pero deseamos que su carrera siga prosperando como merece.