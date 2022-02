Mitski celebra su disco más pop en ‘Love Me More’

Mitski ha conquistado a la crítica más erudita con discos como ‘Puberty 2‘ y ‘Be the Cowboy‘. El nuevo álbum ‘Laurel Hell’ que ha publicado esta semana es su entrega más pop, como ya avanzaba el genial single ‘The Only Heartbreaker’, que ocupaba una posición destacada en nuestra lista de mejores canciones de 2021, a las puertas del top 10. En ‘Should’ve Been Me’ hay hasta un guiño a ABBA.

Si antes Mitski optaba por un estilo teatral, no tan alejado de St Vincent o David Bowie, este disco sería su ‘Let’s Dance’, salvando las distancias. Y es que en una parte de este álbum ha decidido definitivamente entregarse al pop sintético, a la hombrera, y a la pista de baile. Será nuestro «Disco de la Semana».

- Publicidad -

Una de las canciones que hacen esa evolución más evidente es ‘Love Me More’, que hoy escogemos también como «Canción del Día». Se trata de una decidida producción influida por el italo que no cuesta nada imaginar en una película de John Hughes, aunque sea ‘Tubular Bells’ y ‘El Exorcista’ su verdadero referente. Más cerca en realidad de los calentadores de ‘Flashdance’, como su vídeo de lucha entre animación y realidad lo está de ‘Take On Me’ de a-Ha, ‘Love Me More’ es toda una metáfora de cambio para Mitski.

Y es que en su letra habla precisamente sobre ser una «nueva chica» en la primera estrofa de la canción: «Si me quedo en casa, no cometeré los mismos fallos que cometí durante 15 años / Podría ser una nueva chica, seré una nueva chica». El estribillo es una petición de que la quieras en esa nueva etapa mientras resuena «un ostinato» de teclado que es lo que ha cogido de Mike Oldfield, según sus propias indicaciones.

- Publicidad -

En nota de prensa, la artista ha indicado que esta es una las composiciones que más ha cambiado su forma de todo el álbum ‘Laurel Hell’, de ser muy rápida a ser muy lenta, pasando por cierta transformación country. No parece discutible que su orientación final haya sido un acierto, pues de momento es la favorita del público de esta era.



Lo mejor del mes: