‘El buen patrón’, gran ganadora en los Goya

‘El buen patrón‘ ha sido la gran ganadora de los Premios Goya al hacerse con los galardones de Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guión Original para Fernando León de Aranoa y Mejor Actor para Javier Bardem. El Buen Patrón’ también se ha hecho con los Goya al Mejor Montaje y a la Mejor Música Original.

Particularmente emocionante en este último caso ha sido el mensaje de Zeltia Montes, que a duras penas podía articular palabra, pero supo recordar a las autoras de música obscurecidas por la historia. Hubo varias pullas a unas nominaciones poco dedicadas a mujeres cuando se trata de, por ejemplo, Direcciones Artísticas.

La sorpresa de la noche ha sido la gran cantidad de Goyas que ha ganado ‘Las leyes de la frontera’, un total de 5, como Mejor Guión Adaptado, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Maquillaje y Peluquería o Mejor Actor Revelación para Chechu Salgado. El Goya que no ha podido conseguir la película ha sido el de Mejor Canción, que ha ido a manos de María José Llergo.

También emocionantes han sido los Goyas para ‘Maixabel’, sobre todo el primero de su carrera para Blanca Portillo, que recordaba a sus padres además de a los protagonistas reales de su historia. Tenía palabras de aliento para el resto de nominadas, incluida Penélope Cruz, que nada menos que aspira al Oscar a Mejor Actriz por ‘Madres paralelas’.

Una cinta la de Almodóvar que se ha ido de vacío pese a su reconocimiento en Hollywood, quedándose, eso sí, el mejor momento viral de la noche: cuando se le entregaba el Oscar Honorífico Internacional a Cate Blanchett, Pedro pedía al público que se pusiera de pie.

Otros homenajeados de la noche fueron Berlanga y José Sacristán (estupendo en esa frase «gracias a mis hijos por dejarme repetir las tomas»). Entre los momentos musicales, Joaquín Sabina y Leiva han interpretado una emotiva versión de ‘Tan joven y tan viejo’. Al principio de la noche había sido más caótica la versión de ‘Libre’ de Nino Bravo con Bebe, Jedet y Cristina Castaño, con Jedet reivindicando a Isabel Torres, desde fuera de plano. C. Tangana interpretaba con Rita Payès un tema de su próximo EP mientras Luz Casal se encargaba del «In Memoriam».

pedro almodóvar encouraging the crowd to stand up for cate blanchett ♥️#Goya2022 pic.twitter.com/aGuugtxBp9

— Rina (@bbblanchett) February 12, 2022