Camila Cabello anuncia single con Ed Sheeran, ‘Bam Bam’

Camila Cabello ha anunciado que su nuevo single sale el 4 de marzo, dentro de dos semanas. El tema se titula ‘Bam Bam’ y cuenta con la colaboración de Ed Sheeran como artista invitado, quizá no como autor a pesar que Sheeran cuenta con un repertorio de canciones cedidas a otras personas.

Estos días, Camila ha publicado en su cuenta de TikTok un vídeo en el que se graba cantando un fragmento de otra canción llamada ‘Psychofreak’ que parecía iba a ser su nuevo single, pero cuyo lanzamiento tendrá que esperar, de la misma manera que seguimos sin noticias concretas de su álbum ‘Familia’.

Bam Bam. March 4th with @edsheeran, one of my favorite people and artists ever. Also my bday is the day before so triple win 🥳🥳🥳🥳 https://t.co/C19CZrfo8w — camila (@Camila_Cabello) February 21, 2022

- Publicidad -

Ya hace medio año que Camila publicó su primer single ‘Don’t Go Yet’, y sus fans están empezando a preocuparse por el tercer álbum de la cantante, llegando a especular incluso con la posible cancelación del mismo. En los foros se habla del bajo rendimiento de este primer sencillo, pero en Spotify cuenta ya con más de 200 millones de reproducciones. Puede que los últimos acontecimientos como su ruptura con Shawn Mendes hayan influido en la realización o en los planes para la promoción de su futuro álbum.

- Publicidad -

Sin embargo, parece que esta incertidumbre llega a su fin con el adelanto de ‘Psychofreak’, que sorprende por no tener influencias latinas en el trozo que hemos podido escuchar. Este es un giro atrevido por parte de la cantante, ya que históricamente han sido las canciones con base o sonidos latinos las que mejor le han funcionado. De hecho, en su segundo álbum ‘Romance’, Camila tuvo que añadir en el último momento un nuevo single con ritmo latino (‘My Oh My’), seguramente por no cumplir las expectativas de ventas esperadas.