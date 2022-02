Oh, See! Málaga vuelve después de 3 años con Fangoria, Alizzz, Zahara…

Tras dos duros años de intentos fallidos por culpa de la pandemia, el festival Oh, See! Málaga vuelve, esta vez sí, el 20 y el 21 de mayo al Auditorio Municipal Cortijo de Torres. Todavía quedan entradas, y este año el cartel cuenta con artistas como Fangoria, Carolina Durante, Alizzz, Cupido, Zahara o Varry Brava, que actuarán a lo largo de los dos días en un solo escenario. El cartel también lo completan DJs que pincharán en el Oh, See! Club.

De hecho, la peculiaridad del festival es que todos los artistas actúan en el mismo escenario, por lo que los conciertos no se solapan y el espectador puede disfrutar de todos los artistas sin problema. Asimismo, han apostado por un aforo reducido que disminuye las colas y las aglomeraciones, es decir, priorizan la comodidad.

Además del propio Oh, See!, este año el festival cuenta con el Oh, Kids!, donde los padres y madres que vayan a ver los conciertos podrán dejar a sus hijos en compañía de monitores. Aquí realizarán actividades relacionadas con la música, la ciencia y el festival que durarán toda la tarde o unas pocas horas, lo que los padres deseen.

Por otro lado, este año el festival se extiende a todo Andalucía con Oh, See! LIVE, una serie de conciertos en distintos puntos de la comunidad autónoma de artistas que han pasado o pasarán por el festival malagueño, hasta el final de la primavera. En este momento Amatria tiene dos conciertos, uno en Granada y otro en Sevilla.

En definitiva, el Oh, See! es una oportunidad para escuchar en directo el futuro EP de Fangoria con ‘Mi Burbuja Vital’, algunos de los mejores discos del año como son los de Alizzz y Zahara o el ‘Raffaella’ de Varry Brava antes de que el verano inunde España de festivales.