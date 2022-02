Funzo & Baby Loud firman el nuevo número 1 en la lista de álbumes española con ‘INMORTALES’. El dúo de Alicante formado por dos hermanos de 16 (Funzo) y 22 años (Baby Loud) consigue así el primer número 1 en álbumes de su carrera después de, en los últimos tiempos, haber triunfado con singles tan diferentes como ‘JOVEN PARA SIEMPRE’, ‘TO’ BUENA VIBRA’ o ‘INMORTALES’, que entre ellos suman estilos como el trap, el emo-rap o la EDM. Su EP de 2021 llegó a ser top 4.

En el 2 entra Vega con ‘Mirlo blanco’, un dato excelente que iguala el obtenido tanto por ‘La reina pez’ en 2018 -su último álbum hasta la fecha- como por ‘Wolverines’ en 2013, y todo desde la completa autoedición. Vega, una artista que cuida al detalle sus ediciones físicas, es de hecho número 1 en la lista de vinilos.





En el resto del top 10 aparecen entradas como las de ’20 Conmigo’ (sic) de Merche en el número 8 y la de ‘4’ de Slash, Myke Kennedy y los Conspirators en el número 10 (y 2 en vinilos), pero más interesantes son algunas de las entradas que aparecen en la parte media de la tabla.





Big Thief logran la primera entrada de su carrera en la lista de álbumes española con su excelente nuevo trabajo ‘Dragon New Warm Mountain I Believe You’, que aparece en el número 52, y buenas noticias llegan también para Spoon, que colocan ‘Lucifer on The Sofa’ en el número 74 (y 19 en vinilos) cuando su disco anterior, ‘Hot Thoughts’, apenas llegó al número 100, entrando en la lista por los pelos.





Peor suerte han tenido Alt-J, cuyo nuevo trabajo ‘The Dream‘ llega al número 59, un dato peor que los logrados por ‘Relaxer’ (43) y por ‘This is All Yours’ (36). En la tabla de vinilos llegan un poco más alto, al número 32.

Más contentos, eso sí, pueden estar Jay Wheeler, que ingresa en el número 36 con ‘El amor y yo’; o Eddie Vedder, que cuela su álbum en solitario ‘Earthling’ en el 37. Por último, la banda de metal finesa Amorphis alcanzan el número 41 con ‘Halo’.