Lizzo señala que «inesperadamente», su nuevo álbum trata de amor

Lizzo ha hablado en una entrevista con Variety sobre su próxumo álbum de estudio, que puede ser una realidad pronto, y se ha sentido impactada al darse cuenta de que, sorprendentemente para ella, su nuevo LP trata de amor. “Voy a decir lo siguiente. Es un disco de amor. Estoy estupefacta”.

La artista ya había cantado antes sobre amor, por ejemplo, sus singles ‘Juice’ y ‘Good as Hell’ tratan claramente la autoestima y amor propio, e incluso el título de su último álbum es ‘Cuz I Love You’. Lo que no ha querido desvelar es si el tema principal de este nuevo trabajo es el amor desde una perspectiva romántica o el amor en general, como ya ha venido haciendo hasta la fecha.

Hace unas semanas la cantante confirmó que había estado trabajando junto a Max Martin y Benny Blanco en nueva música. Además, Lizzo ha contado que los temas de su nuevo disco seguirán siendo autobiográficos, pero por el simple hecho de que ella cree en contar historias que son reales, aunque solo digan “estoy hablando con una amiga por teléfono mientras escucho buena música a mis espaldas”. “Creo que nunca seré ese tipo de artista que dice ‘este álbum trata sobre una historia que escribí’». De momento y hasta próximo aviso, lo único que hemos podido escuchar de su nuevo disco es ‘Rumors‘, el single que lanzó junto a Cardi B el año pasado.



