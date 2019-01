Lizzo pone énfasis en la palabra disco en el divertido disco-rock de ‘Juice’

El amor a uno mismo es el lema de las canciones de la rapera y cantante de Minneapolis Melissa Jefferson, más conocida como Lizzo, y quien en 2018 sorprendió con el lanzamiento de la funky ‘Boys’, uno de sus singles más divertidos y pegadizos. En ella, la artista enumeraba todos los tipos de chico que le gustan, “desde los playboys hasta los gay boys”.

Tras la más hip-hopera ‘Fitness’ y la mencionada ‘Boys’, y cuando van a cumplirse cuatro años del lanzamiento de su hasta ahora único disco, ‘Big GRRRL Small World’, y tres de su EP ‘Coconut Oil’, con el que despuntó gracias al éxito del single ‘Good as Hell’, Lizzo se apunta otro tanto en su carrera de temazos con ‘Juice’, en este caso sonando mucho al disco-rock que se practicaba hace unos 10 años, onda The Noisettes o The Ting Tings, aunque con el énfasis puesto en la palabra “disco”.

El tema es una fiesta desde su primera frase “espejito, espejito, no lo digas, ya sé que soy mona”, aunque lo que termina haciéndolo irresistible es ese pre-estribillo en el que declara “si yo brillo, todo el mundo brillará porque soy oro” o “yo nací así, ni siquiera lo intentes, que lo sepas”, tocando cumbre en el estribillo “no tengo la culpa de estar aquí dándolo todo, debe ser mi jugo”. Igual de divertido es el videoclip de ‘Juice’, de estética 80s y en el que Lizzo da una clase de fitness o va un programa de televisión.