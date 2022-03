WARM UP Estrella de Levante reunirá en primavera a Alizzz, Zahara, Bastille, Fangoria…

Uno de los festivales a la carrera por ser el primero de la temporada es el WARM UP Estrella de Levante, en la ciudad de Murcia, que este año vuelve sin restricciones los días 29 y 30 de abril al recinto de Fica. Hoy se han confirmado los últimos diez artistas que completan el cartel del festival, donde se pueden leer varios de los principales nombres del panorama nacional actual como Alizzz, Zahara, Maria Arnal i Marcel Bagès, Fangoria , Sen Senra o Rigoberta Bandini. Hasta este domingo 13 de marzo a las 23:59h los tickets de día cuestan 35€ y los abonos generales 65€, pero a partir de la semana que viene los precios subirán. Las entradas están ya a la venta en su web y en entradas.com.

De esta manera, el viernes 29 de abril será el turno de Bastille, Digitalism, Fangoria, Lori Meyers, Rigoberta Bandini, Sen Senra, La Femme, Maria Arnal i Marcel Bagès, Cupido, Ginebras, Krystal Klear, Samantha Hudson, Arde Bogotá, Confeti de Odio, Maren, Rakky Ripper, Mavica, Hoonine y Flash Show djs.

El sábado 30 de abril pasarán por los escenarios de WARM UP Estrella de Levante IZAL, Miles Kane, Mura Masa, The Vaccines, Trentemøller, Zahara, Ojete Calor, Alizzz, Georgia, Shinova, Elyella, Pional, Triángulo de Amor Bizarro, La La Love You, Nunatak, Morreo, Pájara Rey, Irenegarry y Yana Zafiro.

