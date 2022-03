Ed Sheeran y J Balvin no se comen la cabeza en los dos primeros adelantos de su disco

Ed Sheeran y J Balvin han anunciado proyecto conjunto. No han aclarado si han trabajado en un disco largo o en un breve EP, pero sí habían desvelado que los dos primeros adelantos que compartirían de este nuevo proyecto saldrían en la noche del jueves al viernes, bajo los títulos de ‘Sigue’ y ‘Forever My Love’.

‘Sigue’ es la canción de reggaetón, y ‘Forever My Love’ la acústica. En ambas, ni Sheeran ni Balvin se han comido demasiado la cabeza y entregan dos composiciones sumamente ordinarias en sus respectivos estilos. En ambas, Sheeran se lanza a cantar en español, aunque no se desprende de su dicción inglesa, y escuchar a Sheeran cantar en castellano es lo más significativo que sucede en ambas canciones. ‘Sigue’ presenta el bombo típico del reggaetón y sonidos tropicaletes recién salidos de 2017, y la balada ‘Forever My Love’ suena aún más sobada, tanto que su mensaje sobre un amor al que Sheeran y Balvin querrán «por siempre, pase lo que pase», difícilmente significa ya nada.

En Instagram, Sheeran y Balvin cuentan que se conocieron en un gimnasio de Nueva York y que, de ahí, forjaron una amistad que les llevó a desarrollar un proyecto colaborativo. «Un día en el estudio llevó a muchas, muchas más cosas», explica el británico, que insinúa que un disco se avecina porque indica literalmente que «las dos primeras canciones» son las mencionadas.

«Quería traer a Balvin a mi mundo, y él quería llevarme al suyo», señala el autor de ‘=‘, que explica que ha sido «un reto aprender español» para este proyecto. Balvin indica que «fue brutal» escuchar a Sheeran cantar en este idioma, en el que desgraciadamente ya le escuchamos cantar en ‘Barcelona’, probablemente una de las peores canciones de la historia.

Por su parte, el autor de ‘JOSE‘ destaca que, tras conocer a Sheeran, «nos tomamos un café, hablamos de la vida y quedamos con una chimba vibra y creamos una amistad genuina hablando desde lo más simple hasta sobre cómo ser padre».

Ed Sheeran acaba de actuar en un concierto solidario por Ucrania que se ha emitido en la televisión británica. Camila Cabello, con quien Sheeran acaba de lanzar un single conjunto, es otra de las artistas anunciadas en el cartel. Por su parte, Balvin ha compartido recientemente el single emo ‘Niño soñador’, previo a la polémica con Residente.