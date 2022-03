Paraíso avanza los primeros nombres de su cartel de 2022. El festival se celebra en el campus de la Universidad Complutense de Madrid los días 24 y 25 de junio y este año presenta formato reducido, limitado a 8.500 personas al día.

Entre los artistas confirmados se encuentra el reconocido DJ de Chicago Seth Troxler, la revelación del hyperpop Shygirl, el renovador del folclore gallego Baiuca, autor de uno de los mejores discos de 2021; o la estrella del pop lo-fi rusowsky.

También TSHA, Hunee, Roman Flügel, Sofia Kourtesis, el autor de ‘Gominola’ Chico Blanco, Crystal Murray, Jeremy Underground, Ivan Smagghe, Bradley Zero y Kamma & Masalo se encuentran entre los primeros nombres confirmados en el cartel de Paraíso 2022.

Por otro lado, el festival apostará firmemente por el talento local de Madrid y, así, confirma en su cartel también a Flaca, Javi Redondo b2b Álvaro Cabana, Depaart, Ears on Earth, TWO EX, Cascales, Yahaira y OG Juan.

Paraíso informa que el 70% de los abonos ya se han vendido. Actualmente se pueden adquirir a un precio especial de 75 euros (más gastos de gestión). Las entradas de día estarán disponibles una vez se desvele la programación completa.