Maggie Rogers, la cantautora de Maryland que deslumbrara a Pharrell Williams hace unos años con su canción ‘Alaska’ en una masterclass de composición cuando aún era una completa desconocida, evento que propició su fichaje por Capitol Records y el consiguiente lanzamiento de su primer EP, ‘Now that the Light is Fading’ (2017), y de su debut largo oficial, ‘Heard It In A Past Life’ (2019), vuelve.

‘Surrender’, el segundo álbum de estudio de Rogers, sale el 29 de julio. La autora de ‘Light On’ lo ha grabado a medias entre el Electric Lady Studios de Nueva York, el estudio Real World de Peter Gabriel en Inglaterra, y el garaje de casa de sus padres, y parece que traerá un sonido más guitarrero y distorsionado. Al menos es lo que da a entender el «teaser» que se ha subido a Youtube, en el que puede escucharse un trozo de nueva música que recuerda a la de Alanis Morissette.

En el teaser, Rogers recita un poema, en el que viene a contar el concepto del disco, relacionado con su madurez. Cuenta que, después de muchos años luchando contra sí misma, intentando «controlar la corriente» y resistiéndose a «morder», por fin ha aprendido a «dejarse llevar». ‘Surrender’ narrará la historia de su evolución mediante baterías ensordecedoras y sonidos de distorsión, un «caos que he podido controlar».

Autora de joyas de pop alternativo como ‘Light On’, ‘Give a Little’, ‘Fallingwater’, ‘Love You for a Long Time’ o la misma ‘Alaska’, Rogers recibía una nominación a Artista revelación en los premios Grammy en el año 2020. Su último lanzamiento hasta la fecha es ‘Notes from the Archive: Recordings 2011-2016’, disco que recopila sus primeras composiciones previas al lanzamiento de ‘Alaska’.

Sin tracklist ni single que llevarse a la boca por el momento, os dejamos con el poema de ‘Surrender’ transcrito, vía Pitchfork:



When I’m angry or in love, I feel it in my teeth.

Strange harmonic buzzing.

Cuts through my hands.

My jaw.

My breast bone.

For a long time I fought it. Resisted. Held up my fists.

Tried to hold the current. Foolish.

I found peace in distortion. A chaos I could control.

Turned the drums up real loud hoping they could shock me back in.

Break the numbness.

Let the bright lights drag me out.

Do you fear what’s underneath? Is your jaw wound tight?

Do you ever want to bite?

And what if you did?

Sink your gums into a shoulder.

Of a lover.

Of a day.

Of a year.

We were 18. We were 23. I’m 27 now.

Here’s all I have. It’s yours to take.

Love. Hate. Anger. Feral joy.

This is the story of what happened when I finally gave in.

Can you let go?

Can you feel it all?

Can you –