Muere Patrick Demarchelier, fotógrafo de Lady Di, Madonna…

Patrick Demarchelier ha muerto a los 78 años, como informa su familia a través de un comunicado de Instagram. Su esposa Mia y sus tres hijos le despiden sin revelar la causa del deceso del fotógrafo.

El artista nació al norte de Francia en 1943 y desde adolescente se dedicó a la fotografía cuando su padrastro le regaló una cámara analógica a principios de los años 60.

- Publicidad -

Entonces se trasladó a París y luego a Nueva York y a partir de entonces empezó a colaborar con Glamour y Vogue. Las marcas con que Patrick Demarchelier trabajó se cuentan por decenas, desde Dior a Louis Vuitton pasando por H&M y Zara.

Con Madonna realizó sesiones muy reconocibles durante los 90, tanto portadas de revistas, como cubiertas tan míticas como las del single ‘Justify My Love‘ o el disco ‘Bedtime Stories’. También hizo las fotos para las portadas de ‘The One’ de Elton John, ‘A New Day Has Come’ de Céline Dion o ‘In the Zone’ de Britney Spears.

- Publicidad -

Hillary Clinton y Kate Moss han sido otras de las muchísimas estrellas que Patrick Demarchelier inmortalizó en icónicas sesiones. Lady Di se enamoró de su trabajo a finales de los 80 y le pidió que la fotografiara junto a sus hijos, convirtiéndose en su fotógrafo oficial. Demarchelier apareció en ‘Sexo en Nueva York’ y se le menciona en ‘El diablo se viste de Prada’. En última instancia, en 2018 su nombre se vio envuelto en el escándalo #MeToo cuando varias mujeres le señalaron como supuesto acosador sexual. La investigación del diario Boston Globe provocó que Condé Nast prescindiera de sus servicios tras el escándalo.