The Smile, y Thom Yorke a solas, publican nueva música

The Smile, el nuevo grupo de Thom Yorke y Jonny Greenwood de Radiohead con Tom Skinner de Sons of Kemet, sigue avanzando su debut. Un trabajo que contaba ya con tres adelantos, ‘You Will Never Work in Television Again’, ‘The Smoke’ y ‘Skrting on the Surface’, a los que ahora se suma un cuarto.

Es curioso cómo, a medida que han ido saliendo nuevos singles de The Smile, el proyecto paralelo de los dos miembros más visibles de Radiohead ha ido sonando cada vez más como… Radiohead. Vuelve a ser el caso de ‘Pana-vision’. La canción está construida sobre una melodía de piano, se erige sobre un ligero ritmo de batería tipo jazz e incluye un arreglo de cuerdas. Es una nueva variación del sonido de ‘Pyramid Song’, solo que la tensión orquestal recuerda más bien a ‘A Moon Shaped Pool‘.

Musicalmente, ‘Pana-vision’ se sitúa a medio camino entre la serenidad y el dramatismo, y esa dicotomía está expresada en la letra de la canción. Parece que Yorke está empezando a enamorarse de una mujer a la que observa «sin sus ropajes ni su corona», tanto que ve el cielo abrirse ante sus ojos. Sin embargo, ese amor parece estar dando paso a la idealización. El artista nos canta sobre «puertas que se abren de par en par» y sobre una persona que «ve todo lo que hago», pero él permanece en un lugar rebajado, «bailando por algún centavo, descalzo, encima de cristales rotos».



200% Radiohead vuelve a ser también el vídeo de ‘Pana-vision’, compuesto por una animación de Sabrina Nichols realizada a partir de imágenes diseñadas por Staneley Donwood. Imágenes hermosas pero lúgubres que casan con la iconografía que asociamos a Radiohead a partir de ‘Kid A’.

‘Pana-vision’ no es, por cierto, la única novedad relacionada con Yorke que ha llegado a la red en las últimas horas. También puede escucharse ya ‘That’s How Horses Are’, la segunda de las dos canciones que el británico ha compuesto para la nueva temporada de ‘Peaky Blinders’. Se trata de una composición a piano, instrumental.