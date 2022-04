Britney Spears anuncia que está embarazada

Hace casi un año que el mundo se quedó congelado con el relato de Britney Spears en un juicio contra su padre y todos los implicados en su tutela. Ahora, tras conseguir esa libertad que por momentos parecía imposible, la intérprete de ‘Baby One More Time‘ ha logrado cumplir otro de sus sueños: quedarse embarazada. Britney ha hecho pública la noticia a través de su cuenta de Instagram, con un extenso texto de los que nos tiene acostumbrados.

“Me hice un test de embarazo y… ehhhhh bueno… voy a tener un bebé…” cuenta la estrella que bromea con el tamaño que está empezando a tener su tripa: “Si ahí dentro hay dos… me vuelvo loca”. El embarazo es un hecho muy simbólico sobre la libertad que le fue devuelta el pasado noviembre porque en el juicio de junio donde la cantante describe todas las atrocidades a las que estaba sometida, destaca que debía llevar un DIU sin su consentimiento para evitar posibles embarazos.

Además, aunque la estrella del pop ya tenga dos hijos de 15 y 16 años, volver a quedarse embarazada ha sido uno de sus sueños durante mucho tiempo. En 2016 protagonizaba el famoso Carpool karaoke de James Corden cuando confirmó que le encantaría tener más niños, tres más. Curiosamente, también se atrevió a contestar muy segura “no me voy a casar otra vez. No. Ya no creo en el matrimonio”, aunque en eso sí parece haber cambiado de opinión.





