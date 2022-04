Carly Rae Jepsen estrena ‘Western Wind’, pero sólo en directo

Carly Rae Jepsen ha estado entre los cientos de artistas que han pasado por Coachella este fin de semana, en su caso interpretando 11 canciones. La autora de ‘E.MO.TION’ no ha renunciado a hits como ‘I Really Like You’, ‘Run Away With Me’ o incluso ‘Call Me Maybe‘. Tampoco ha dejado de lado aquel ‘Dedicated’ de 2019 que pasó más desapercibido, interpretando por ejemplo ‘Julien’ y ’Now That I Found You’.

Pero todas las miradas estaban puestas en si Carly Rae Jepsen interpretaría un tema nuevo o no. En los últimos tiempos venía dejando caer que pronto se abriría nueva era y ahora sabemos que su nuevo single se llama ‘Western Wind’ y que llegará próximamente. Se puede reservar, pero se desconoce su fecha de edición, con algunos rumores apuntando no al 2º fin de semana de Coachella, sino al 6 de mayo. La artista sí se animó a interpretar este tema en directo en Coachella, lo que ha provocado que circule. Y no en las mejores condiciones de calidad.

Por las filtraciones y los snippets, intuimos en ‘Western Wind’ un medio tiempo 100% Carly Rae Jepsen, si bien en este caso destacando su componente orgánico. Las palmas y el piano parecen orientar la producción ligeramente hacia el soul. Luciendo más como un «grower» que como un bombazo, no se comprende por qué su sello no ha hecho coincidir Coachella con el lanzamiento del tema. ¿Nadie aprendió nada de los errores de promoción de ‘Solar Power‘?

Carly Rae Jepsen performing her newest single ‘Western Wind’ for the first time at #Coachella pic.twitter.com/daAwoWLsOh — landon (@mdnainthezone) April 16, 2022