Lorde versiona ‘HENTAI’ de Rosalía en directo

Lorde es una Motomami de primera categoría. Ayer, en su concierto en Nueva York de la gira Solar Power Tour, la cantante versionó ‘HENTAI’ en directo para todos los asistentes.

Era sabido que a Lorde le ha cautivado el espíritu Motomami, ya que hace un mes escribió una carta a sus fans donde mencionaba: «Llevo escuchando el álbum de Rosalía todos los días desde que salió. Es tan bueno, me atraganté al escuchar ese sample de Archangel (en ‘CANDY‘), ‘HENTAI’ es una maravilla, ‘SAKURA’… proyectos como este me recuerdan por qué vivo por la música pop. En su máximo esplendor, no hay nada mejor».

Por otro lado, este ha sido el primer concierto que ha dado después de sufrir una laringitis que la obligó a cancelar dos shows. Lorde tenía previstos dos conciertos días 15 y 16 de abril que ha tenido que posponer a agosto. La cantante visitará España en el Primavera Sound el 10 de junio.

