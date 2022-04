Miss Caffeina actúan hoy 23 de abril en el Wizink Center de Madrid por primera vez (entradas, aquí). Anuncian en Instagram: «sinceramente creemos que es el mejor show que hemos hecho». Presentan lógicamente su nuevo disco ‘El año del tigre‘, cuya promo parece algo perjudicada por una serie de vídeos y/o singles un tanto desacertados.

En cualquier caso en el disco aguardan canciones que pueden funcionar muy bien en directo como ‘Fuerte el aplauso’, ‘Nadie bebe por el sabor’ o ‘Las Vegas’. Esta última es nuestra «Canción del Día» hoy. Cuando entrevistaba a Miss Caffeina, sugería que el disco podía resultar algo impersonal, ante lo que Alberto Jiménez defendía que había una canción sobre su boda. Es esta.

‘Las Vegas’ es la demostración de que no hay que componer música necesariamente cuando se está, cuanto más abajo, mejor. Nacida de un momento tan feliz como una boda, aunque Céline Dion no estuviera por allí, ‘Las Vegas’ se beneficia de una producción sobria y soberbia, que pone casi todo el foco en el texto. Alberto roza el éxtasis -el falsete- al final del estribillo «Vaya cursilada mi cara en la foto oficial». Y casi mejor es el pre-estribillo, que luego funciona como post-estribillo también: «no recuerdo el momento exacto / te miré y supe que era para siempre».

Alberto explicaba en Mondosonoro sobre este tema: «Es verdad que no tenemos muchos temas de amor positivo, de amor absoluto, siempre son de conflicto o de desamor. Creo que ‘Las Vegas’ es la canción más descriptiva del disco. Cuenta una historia tal cual, no hay muchas metáforas. La letra va describiendo nuestro viaje y nuestra boda en Las Vegas. Fíjate, anoche estaba yo leyendo todos los comentarios en redes sociales de qué le estaba pareciendo a la gente el disco, y pensaba yo que al ser una historia tan personal, la gente no se sentiría tan identificada, y al contrario. ¡Parece que es una de las favoritas! Parece que se ha entendido muy bien. Es una canción y una carta de amor, pero siempre con el rollo también divertido, de quitarle un poco de edulcorante».

Tras Madrid, aguardan a Miss Caffeina otras fechas como Tudela, Oviedo, por supuesto festivales como FIB, Contempopránea y muchos otros, y también nuevas entregas de Danceteria, su espectáculo conjunto con Varry Brava. Detalles, en misscaffeina.es.