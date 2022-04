FLO aspiran a inaugurar una nueva era dorada para las girl bands

FLO es una girl band de Londres formada por Renée Downer, Stella Quaresma y Jorja Douglas, tres muchachas de entre 19 y 20 años que vienen a recuperar el sonido del pop de los años 2000. Universal, en concreto Island Records, se encuentra detrás de ellas y de su primer single, ‘Cardboard Box’, que se ha viralizado en TikTok.

‘Cardboard Box’ es una producción de MNEK que recupera las melodías infecciosas y los ritmos de R&B-pop atropellados de las primeras Destiny’s Child y las primeras Subababes, es decir, recuerda a aquellas producciones de Darkchild que lo petaban en los primeros años de siglo. Como producto de multi, es una composición hecha para triunfar, perfecta en su estilo, que se presta a ser escuchada en bucle.

¿Qué hay detrás de la historia de FLO? Renée y Stella se conocieron en el instituto, y Jorja se hizo amiga de ellas cuando se las encontró por casualidad en un casting. Así nació FLO, que desde entonces llevan dos años perfeccionando su sonido con la ayuda de compositores y productores como LOXE (NAO), Aston Rudi (Mahalia), KABBA, Jamal Woon o Lauren Faith. Entre sus seguidores cuentan ya a Little Mix, cuya ausencia pueden suplir si juegan bien sus cartas.

‘Cardboard Box’ es una de las primeras canciones que escribieron. La letra habla de un chico al que abandonan después de descubrir que les ha sido infiel. «Voy a poner tus mierdas en una caja, voy a cambiar mi número y voy a cambiar la cerradura», cantan en el estribillo. «Puede que estés llorando pero yo no». Ellas cuentan que la canción habla sobre las dificultades que acarrea intentar «olvidar a un ex».

La canción no puede sonar más dosmilera, y de esa misma época parece salir también su videoclip. El fondo blanco, los enfoques de cámara, los efectos… El vídeo parece un homenaje al de ‘Whole Again‘ de Atomic Kitten, otro trío de chicas. Está todo pensado. ¿Pueden FLO inaugurar una nueva era dorada para las girl bands?



