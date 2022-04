Sam Smith volverá al blanco y negro en ‘Love Me More’

Sam Smith ha anunciado que su nuevo single ‘Love Me More’ sale este jueves 28 de abril a las 23.00 hora británica (00.00 hora española). Se trata del regreso de Smith tras el fracaso comercial de ‘Love Goes’, un tercer disco que decepcionó a crítica y público.

‘Love Me More’ será también el regreso al blanco y negro para Sam Smith, o eso parece. Stargate ha producido la canción y Jimmy Napes la ha co-escrito junto a Sam. Este mismo equipo es el que creó ‘Dancing with a Stranger’, pero el avance de ‘Love Me More’ apunta a que es una balada parecida a ‘Stay with Me’, más que un tema de dance-pop.

Ese «mí» del título de ‘Love Me More’ no es otro que Sam, quien en la canción describe sus problemas de autoestima. Habla de mirarse en el espejo y no reconocerse y lamenta que «cada día intento no odiarme a mí misme». Sin embargo, finalmente celebra que estos sentimientos ya no le atormentan tanto a día de hoy, porque ha aprendido a quererse.

El mundo del pop aguarda con ganas el regreso de Smith, quien llegara a vender 7 millones de copias de su debut, ‘In the Lonely Hour’. El siguiente, ‘The Thrill of it All’, vendió alrededor de 2 millones gracias al gran éxito del primer single ‘Too Good at Goodbyes’, que lleva mil millones y medio de reproducciones en Spotify.

Los éxitos más recientes de Smith, como ‘How Do You Sleep?’, ‘Diamonds’ o ‘Dancing with a Stranger’, ha tirado por un sonido decididamente pop y electrónico. Sin embargo, también hay que recordar que la orquestal ‘Fire on Fire’ lleva 440 millones de streamings. Veremos por qué lado va ‘Love Me More’ y si consigue encarrilar la carrera de Smith.