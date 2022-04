Justin Bieber ha estrenado estos días no una, sino hasta dos canciones nuevas. La primera es una curiosidad llamada ‘I Feel Funny’ y la segunda una canción propiamente dicha que recibe el título de ‘Honest’ y cuenta con la colaboración de Don Toliver.

‘I Feel Funny’ llama la atención por su brevedad (dura 1 minuto y 30 segundos) y porque es el propio Bieber quien la ha producido. Muy rara vez el autor de ‘Justice‘ ha aparecido en los créditos de composición de alguno de sus discos. Sin embargo, cabe recordar que es co-productor de ‘What Do You Mean?’, uno de los mayores éxitos de la era ‘Purpose‘.

La idea de ‘I Feel Funny’ ha sido -aparentemente- la de crear una cancioncilla improvisada. Bieber definitivamente no se ha comido demasiado la cabeza ni con la producción ni con la letra, que dice cosas como «soy Piscis, por favor, no me molestes». Quizá lo peor es que ‘I Feel Funny’ tampoco es graciosa en absoluto, hasta el punto que te preguntas si realmente valía la pena que viera la luz.

‘I Feel Funny’ cuenta con su propio videoclip, también improvisado y «rodado» con la cámara de un teléfono móvil. Bieber y el director Cole Bennett lo apañaron durante el rodaje del videoclip de ‘Honest’. En el vídeo, Bieber hace el bobo de varias maneras, pero su lado cómico tampoco está muy conseguido. Queda forzadillo. ¿Será porque nunca en su carrera ha demostrado ser capaz de reírse de sí mismo?

Cuenta Bieber que, cuando mandó ‘I Feel Funny’ a Bennett para que la escuchara, se imaginó que podía alcanzar el número 1. Lo cierto es que la canción no ha despertado demasiada curiosidad en el público y parece que pasará desapercibida. Aunque tampoco es que Bieber necesite un número 1 actualmente cuando ‘Stay‘ y ‘Ghost‘ siguen triunfando en listas.

Por otro lado, ‘Honest’ es una producción de trap-pop genérica, pero que tiene ciertas posibilidades de éxito… si como medidor de éxito usamos las canciones de Drake. Su videoclip invernal lo podéis visualizar también bajo estas líneas.