Rigoberta Bandini estrenó este domingo el videoclip oficial de ‘Ay mamá’. En el Día de la Madre, Paula Ribó ponía imágenes a su gran éxito, en un vídeo dirigido por Salvador Sunyer que, inspirado en el cine de ciencia ficción, representa a la mujer madre en diferentes fases de la historia, de la prehistoria al futuro. En el vídeo aparece la famosa «tetamundi» aniquilando una nave con cara de Mark Zuckerberg, representando la censura que las redes aplican al pezón femenino.

El vídeo es ahora objeto de polémica a raíz de las declaraciones de Nazareth Dos Santos, ilustradora y activista que ha cuestionado la decisión de Sunyer de no incluir imágenes de pechos reales en dicho vídeo. Santos iba a aparecer en el vídeo junto a otras seis activistas, de hecho llegó a rodar escenas con el equipo de Rigoberta en la que se mostraban diversos tipos de pecho. Sin embargo, finalmente el director decidió que esas escenas no encajaban con la historia del vídeo y las descartó. Varias integrantes de la organización feminista FEMEN se encuentran entre las activistas que formaron parte del rodaje.

«Querían grabar escenas en las que enseñáramos nuestros pechos para luchar contra la censura tanto con la letra de la canción como con el videoclip», detalla Dos Santos en un hilo de Twitter que se ha viralizado. En las escenas se mostraban «pechos grandes y pequeños. Unos más caídos que otros. Estrías, cicatrices, pezones pequeños, medianos, grandes. Mujeres racializadas, mujeres con un solo pecho. Mujeres jóvenes y mujeres maduras. En resumen: DIVERSIDAD Y REALIDAD».

Dos Santos cuestiona que finalmente fuera un hombre quien decidiera por razones artísticas que esas escenas de pechos no encajaban en el vídeo, y denuncia que el equipo de rodaje del vídeo estuviera exclusivamente formado por hombres. «Si desde el primer momento nos dicen que las escenas podían salir o no, nos hubiéramos cuestionado si merecía la pena exponernos delante de un equipo que, para nuestra sorpresa, estaba formado solo por hombres», cuenta.

De hecho, la activista explica que el equipo de ‘Ay mamá’ aseguró a ella y a sus compañeras que al menos una parte de las escenas que habían rodado iban a ser incluidas en el vídeo sí o sí, cosa que finalmente no ha sucedido. «Un hombre ha decidido por nosotras cómo se hacen las cosas y, sorpresa, los pechos reales no le han cuadrado, no forman parte de su reivindicación. En resumen, quería un video bonito pero que no pique demasiado», argumenta. Además, opina que «si eres capaz de que una cara gigante de Mark Zuckerberg hecha en 3D regulero encaje en el videoclip, puedes hacer que escenas de pechos reales encajen en una canción que habla del miedo a los pechos reales».

En una entrevista con El País, Sunyer ha confirmado que la decisión de descartar las escenas de pechos ha sido de él y que dicha decisión ha respondido a motivos «puramente artísticos». El director apunta que las activistas de FEMEN querían aparecer como tal en el vídeo, y que esta idea no le encajaba con el tono visual que él buscaba. Senyer no descarta reciclar las imágenes descartadas en un futuro. Rigoberta, que ha declinado hacer declaraciones sobre el tema a El País, pudo hablar con las activistas en el estreno del vídeo en el cine PHENOMENA de Barcelona. «Nos dijo que lo sentía mucho, que no había sido decisión suya», cuenta la activista.