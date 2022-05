Chanel se abre sobre cómo vivió la polémica del Benidorm Fest

Recién entrados en el mes de Eurovisión y en plena cresta final de la promoción, Chanel ha visitado El Hormiguero. La cantante ha compartido con Pablo Motos y los telespectadores cómo vivió el «eurodrama» que le tocó vivir en primera persona.

Chanel contó cómo percibieron desde dentro el estallido de las críticas al Benidorm Fest en aquél final de enero: «Se percibió una energía muy rara cuando me metí en el autobús y noté que me cuidaban de más los de mi equipo. Pensé que estaban pasando cosas y no quería saber. Me dijeron que no hiciera caso a las redes, que los eurofans son muy pasionales, y eso me asustó. Entré en Twitter y el drama…».

La cantante ha vivido el triunfo del Benidorm Fest salpicado por la polémica, pero parece que ella sabe separar la realidad de estas críticas: «Soy súper positiva, no me amargaron pero fue una sensación agridulce. Fue un aprendizaje». Chanel describe el acoso de la siguiente manera: «Recibí amenazas, ataques verbales, hasta me dijeron ‘voy a ir a Turín con una metralleta’. Me quité la aplicación por mi salud mental para no seguir viendo eso, si hubieran sido críticas a mi actuación genial pero eran ataques racistas, de todo…».

“No me gusta decir que me amargaron, pero fue un aprendizaje”. Hablamos con @ChanelTerrero sobre la polémica del ‘Benidorm Fest’ tras proclamarse ganadora #ChanelEH pic.twitter.com/5nHkhIzOmf — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 2, 2022

