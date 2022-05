Jorge Drexler, Dorian, Fontaines DC… en la lista de álbumes española

Esta semana la parte alta de la lista de álbumes española no admite cambios: ‘MOTOMAMI’ de Rosalía sigue en el número 1, ‘El Madrileño’ de C. Tangana en el número 2, y ‘Microdosis’ de Mora en el número 3.

La entrada más fuerte la firma Jorge Drexler con ‘Tinta y tiempo’, un nuevo álbum en el que colaboran Rubén Blades, Noga Erez o el mismo C. Tangana (en ‘Tocarte’) y que entra en el número 7. En el número 8 Dorian colocan ‘Ritual’, que queda unos puestos por debajo de lo que logró ‘Justicia universal’, que alcanzó el número 3. Los discos de Drexler y Dorian son número 3 y 4 en vinilos, respectivamente.

Otro debut digno de comentar es el de Fontaines D.C. ‘Skinty Fia’ ha dado a los irlandeses el primer número 1 en álbumes de su carrera en Reino Unido, y entra en el número 26 de la lista de álbumes española. También es la mejor posición de su carrera en nuestro país, pues ‘A Hero’s Death’ no pasó del número 60, y ‘Dogrel’ nunca llegó a entrar. Además, ‘Skinty Fia’ ha sido el sexto vinilo más vendido de la semana en este lado de la península ibérica.

Un par de puestos por delante aparece Yoly Saa con su disco ‘A golpes de fe’. La cantante gallega lleva unos años labrando su camino en el mainstream con colaboraciones con Nil Moliner o Funambulista, y su single ‘Todo contigo’ acumula más de 6 millones de streamings. Su debut largo oficial entra en el número 24 de la tabla.









En el 27 entran Mishima con ‘L’aigua clara’. El grupo barcelonés no iguala los top 9 logrados por ‘L’ànsia que cura’ (2014) y ‘L’amor feliç’ (2012) ni el top 15 obtenido por ‘Ara i res’ (2017). Sí mejora el dato de ‘Ordre i aventura’ (2010), un top 38.



Otro de los lanzamientos destacados de la última semana ha sido el de Spiritualized. ‘Everything Was Beautiful’ ha sido DISCO RECOMENDADO en estas páginas y ha otorgado a Spaceman un nuevo top 5 de álbumes en Reino Unido. En Promusicae se debe conformar con llegar al número 71 de la tabla general, y al 11 de la de vinilos.

En el plano nacional, Biznaga también han entregado un estupendo disco estos días. ‘Bremen no existe’ debuta en el número 78. Su álbum previo, ‘Gran Pantalla’, llegó a ser top 5 al principio de la pandemia, cuando Promusicae todavía no fusionaba datos de ventas físicas y streaming. ‘Bremen no existe’ es top 10 en la lista de vinilos.

Cabe comentar también la entrada en la lista de Pusha T. ‘It’s Almost Dry’ ha dado al rapero el primer número 1 en álbumes de toda su carrera en Estados Unidos. En España logra entrar en el puesto 96 exclusivamente gracias al streaming. Todo un éxito para Pusha: ningún álbum de su discografía había logrado antes colarse en una lista española.

Finalmente, el resto de entradas de la semana en Promusicae las protagonizan, por un lado, Bryan May con ‘Another World’ (top 29) y, por el otro, Lyanno con ‘El cambio’ (top 72). En la lista de vinilos cabe comentar también la entrada de ‘Trovador tecno’ de Joe Crepúsculo en el puesto 46.