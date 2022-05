Norman Reedus empezó su carrera de actor interpretando vídeos musicales: ‘Wicked as It Seems’ (Keith Richards), ‘Violently Happy’ (Björk), ‘Strange Currencies’ (R.E.M.), ‘Fake Plastic Trees’ (Radiohead)… Fue en los 90, cuando compaginaba la actuación con los posados como modelo.

Tras dos décadas centradas en el cine, en 2010 pegó el pelotazo con la serie ‘The Walking Dead’. A partir de ahí volvió a coger el gusto por los videoclips: ‘Judas’ (Lady Gaga), ‘Don’t Chase The Dead’ (Marilyn Manson)… y el último, ‘The Curse of the Blackened Eye’.

Su presencia en el clip de Orville Peck parece esconder un guiño a la serie de los zombis. Reedus, con muy mala cara, sigue al cantante enmascarado representando a esa maldición de la que habla la canción. ¿El espectro de la depresión? ¿El recuerdo de un ex?

El director Austin Peters (tiene gracia que su debut en el cine fuera en la película ‘The Phantom’) narra la historia de ese maleficio a medio camino entre la comedia de terror (la presencia del cefalópodo, la aparición de Reedus de espaldas y con un gorrito sobre el gorro en la fiesta de cumpleaños) y la fábula romántica melancólica (la secuencia en la sala de fiestas).

Rodado con planos largos y con movimientos de cámara suaves y ceremoniosos, a partir del último minuto de metraje la caligrafía del vídeo se transforma: el encuadre se estrecha, el montaje se acelera, recuperando planos de las escenas anteriores, hasta desembocar en un final que parece marcar el fin de la maldición, la desaparición del “blackened eye”.