Novedades viernes: Liam Gallagher, Cupido, Wilco, Bad Gyal…

Hoy viernes la playlist de novedades incluye varios regresos muy esperados. Calvin Harris ha publicado el primer single de su nuevo disco y Dua Lipa es una de las artistas invitadas. Además, Sky Ferreira ha vuelto con el primer adelanto de su segundo disco, que se ha hecho esperar una década; y M.I.A. ha inaugurado era con un tema que no es «el tema».

Entre los álbumes que ven la luz hoy se encuentra el de Liam Gallagher, anunciado el pasado mes de octubre (!!!). Sí, el futuro ha llegado. También salen dos de los trabajos colaborativos más esperados del pop estatal: por un lado, el de Los Estanques y Anni B Sweet. Por el otro, el de Rocío Marquez y BRONQUIO.

Otros que lanzan nuevo álbum son Wilco y Def Leppard. Cada banda por separado entrega exactamente su disco número 12. Además, Cupido propone una «sobredosis de amor» en su nuevo trabajo, Alfie Templeman lanza su esperado debut oficial y la irlandesa Wallis Bird vuelve con un nuevo largo que gustará a fans de St. Vincent.

El día de novedades deja un puñado de interesantes lanzamientos sueltos. Bad Gyal «te prende» en su nuevo single. Ginebras se sacan de la manga uno de sus estribillos más efectivos a costa de un chico que se viste como ‘Alex Turner’. Travis Birds recuerda a la mejor Bebe en ‘A veces sueño’. DAPHNI (Caribou) entrega otra cucada electrónica con ‘Cherry’. Belén Aguilera se acompaña de sintes ochenteros en ‘ANTAGONISTA’. En portada hemos estrenado el nuevo vídeo de BULEGO.

Como siempre repasamos algunas de las curiosidades que deja el día de lanzamientos. Por un lado, Gwen Stefani vuelve al reggae con ‘Light My Fire’, su colaboración con Sean Paul. Por otro, Kali Uchis versiona ‘Desafinado’ para la banda sonora de ‘Minions’. Además, Zara Larsson versiona ‘Lay Your Love All Over Me’ de ABBA tras asistir al estreno del show de ‘Voyage‘.