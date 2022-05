Las Mejores Canciones del Mes: mayo 2022

Renovamos la playlist con lo mejor del mes, compuesta en general por las últimas «Canciones del Día«. De aquí suele salir el 90% de las canciones que acaban en nuestra lista de lo mejor del año. La edición de mayo 2022 incluye algunas de las novedades más suculentas de las últimas semanas, como lo nuevo de Kendrick Lamar y Harry Styles, que han sido ambos «Disco de la Semana». También ha habido nuevos álbumes de Amaia, Arcade Fire o Becky G, así como esperados regresos de Calvin Harris, Tove Lo, Tove Styrke, Santigold y Purity Ring.

Entre los nuevos artistas por que apostamos están keezyporta, Maestro Espada, Julia Nar, Mira Paula, Lisasinson, la italiana Her Skin y FLO. Por otro lado, entre los valores ya conocidos por todos que no decepcionan están Oliver Sim de The xx, que ha rescatado nada menos que a Jimmy Somerville; Bad Gyal, Death Cab for Cutie, Sky Ferreira, black midi, Lidia Damunt o KH, el alias de Four Tet.

Completamos la playlist con temas de Adiós Amores -que han recopilado sus temas en una especie de disco recopilatorio-, The Knocks con Dragonette, yeule, Jenny Hval, Sigrid y Michael Medrano. En representación de Eurovisión, apostábamos por la representante serbia, Konstrakta y opinábamos sobre el regreso de Måneskin.

Kendrick Lamar / N95

Amaia, Aitana / La canción que no quiero cantarte

Harry Styles / Late Night Talking

Tove Lo / No One Dies from Love

Tove Styrke / YouYouYou

Calvin Harris, Dua Lipa, Young Thug / Potion

keezyporta / Escorial

Becky G / Bailé con mi ex

Bad Gyal / La prendo

KH / Looking at Your Pager

Oliver Sim, Jimmy Somerville / Hideous

Arcade Fire / The Lightning II

Maestro Espada / Murciana

Julia Nar, Khotton Palm / rosa.

Adiós Amores / Noche iluminada

Death Cab for Cutie / Roman Candles

Santigold / High Priestess

The Knocks, Dragonette / Slow Song

Mira Paula / GODARD

Purity Ring / graves

yeule / Bites on My Neck

Lisasinson / No sé muy bien

Her Skin / confident

Hayley Kiyoko / for the girls

Sky Ferreira / Don’t Forget

Jenny Hval / Year of Love

Konstrakta / In corpore sano

Sigrid / A Driver Saved My Night

Michael Medrano / NAKED

Lidia Damunt / Olvídate de mí

FLO / Cardboard Box

black midi / Welcome to Hell

Måneskin / SUPERMODEL