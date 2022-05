Compartimos una nueva edición de nuestra sección «10 Fotos Que» con algunas de las fotos que más nos han divertido o sorprendido en redes sociales.

El encuentro del mes

Imagínate que coges el tren y tu compañero de asiento es nada menos que Jarvis Cocker de Pulp. Le ha pasado a Santi Balmes de Love of Lesbian. Dos estrellas «indies» (en todo el absurdo de la palabra) unidas por la casualidad.

Algo trama Britney

Estos días, The Weeknd trabaja en su serie ‘The Idol’ junto al director de ‘Euphoria‘ Sam Levinson. Por alguna razón, Britney Spears se ha reunido con ambos en Los Ángeles. ¿Será verdad el rumor que situaba a Britney en este proyecto?

Britney Spears met with The Weeknd and ‘Euphoria’ creator Sam Levinson today. pic.twitter.com/VAneW5bZHn — Pop Base (@PopBase) May 25, 2022

El muñeco Nacho Vegas

Continúa la gira de Nacho Vegas, de la que JENESAISPOP es medio colaborador. Curiosamente, entre los artículos que se pueden comprar en los conciertos a modo de merchandising, se encuentra un muñeco de Vegas que supuestamente incluye una canción llamada ‘Panfleto-bomba’.

Madonna, baneada

A Madonna le encanta Instagram, pero la relación de amor no es recíproca. De hecho, Instagram ha prohibido a Madonna recientemente emitir vídeos en directo desde su cuenta, como muestra este vídeo en el que Madonna y su equipo intentan empezar un «live» pero no puede. Madonna señala que «nunca he llevado más ropa en mi vida», y se muestra «sin palabras».

Azealia se compra una casa

Recientemente, Adele subía una foto de ella junto a su pareja delante de la nueva casa que se han comprado. Ahora es Azealia Banks quien hace lo propio. La rapera anuncia que se ha comprado la «casa de sus sueños», y posa felizmente delante de ella.

Cuando El Último Vecino solo era Gerard

Buscando en el baúl de los recuerdos, Gerard Alegre Dòria ha encontrado fotos de su juventud, cuando el proyecto de El Último Vecino quedaba lejos en el futuro. El año es 2001 y, si no nos equivocamos, el cantante tiene unos 14 o 15 años, ya que el autor de ‘Juro y prometo‘ hoy cuenta 35 según una reciente entrevista.

HAIM con un fan

Las hermanas HAIM están de gira presentando ‘Women in Music Pt. III‘ y ahora se encuentran en Canadá. En Toronto, un fan ha tenido la suerte de encontrarse con ellas y ha dicho que ha «conocido a los Beatles». Por supuesto, ese fan es Drake. ¡Qué afortunado!

Dos iconos

Otro que está de gira es Rufus Wainwright. El crooner acaba de actuar en Islandia y ahí ha conocido a otro artista muy querido por estos lares, John Grant, que vive en Reykjavík. Ambos se han subido juntos al escenario de Harpa (donde tocaba Björk hace poco) para realizar una actuación especial.

Dos generaciones de pop sueco

Estos días ha tenido lugar en Londres el estreno del concierto ‘Voyage‘ de ABBA. Aunque los integrantes de ABBA no actúan en directo, pues lo hacen sus «abbatares», sí han acudido a la presentación, al igual que la también sueca Zara Larsson. Aquí, la «poster girl» posa junto a Agnetha, y nos cuenta que su madre también se llama así.

Cristina Quesada celebra su tierra

Este 30 de mayo se ha celebrado el Día de Canarias, y la cantante Cristina Quesada (Elefant) lo ha celebrado enfundándose un vestido tradicional. Quesada nació en la isla de Fuerteventura, de la que reivindica su «mojo picón».