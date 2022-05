Wallis Bird celebra derechos y libertades en ‘What’s Wrong With Changing’

Esta semana se ha publicado el nuevo álbum de Wallis Bird, el 7º ya, bajo el nombre de ‘Hands’. La cantante irlandesa reconocida varias veces entre las nominaciones de los Choice Music Awards, el Mercury local, lleva ya una década asentada en Berlín. Desde entonces, es Alemania su centro de operaciones y el lugar que mejor representa sus inquietudes artísticas.

Culo de mal asiento, su obra ha sido comparada a la de gente tan dispar como Prince y Fiona Apple. Seguramente ya ni recuerdes aquel día en que la cantante fue top 1 de JENESAISPOP con un tema que comparábamos con Moloko, el vibrante ‘Hardly Hardly’ de su disco de 2014.

En el actual ‘Hands’ se mantiene la variedad con temas que miran lo mismo hacia el synth-pop ochentero, como ‘F.K.K. (No Pants Dance)’, que a la balada cinética, como la confesional ‘I’ll Never Hide My Love Away’. Esta semana en Ready for the Weekend recomendábamos la sintética ‘I Lose Myself Completely’, donde su inspiración son las producciones ochenteras de Trevor Horn, pero es ‘What’s Wrong With Changing?’ la que escogemos hoy como «Canción del Día» por lo que tiene de himno.

Wallis Bird sorprende aquí por la que asegura que ha sido en este caso la inspiración de su base rítmica: la Janet Jackson de ‘Control’, ‘Rhythm Nation 1814’ y ‘janet’. Lejos del R&B, y más concentrada definitivamente en los beats, como ella explica, la atmósfera abrasiva que sugieren los teclados va sumando capas y capas y efectos en su tramo final. En sintonía, un vídeo en el que Wallis Bird baila en varios escenarios: en los mejores momentos del mismo forma un collage.

En la letra, Wallis Bird nos habla de derechos y libertades, preguntándose «qué hay de malo en cambiar». Situándonos en varios escenarios concretos como Irlanda en 2001, Irlanda en 2015 o Londres entre medias, menciona episodios de represión y racismo, celebrando también lo bueno, como la llegada del matrimonio gay a su país natal, a modo de referéndum; o la derogación de la 8ª enmienda que limitaba el aborto.