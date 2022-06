Yeah Yeah Yeahs y Perfume Genius, juntos en un inesperado baladón shoegaze

Yeah Yeah Yeahs inaugura nueva era. El grupo de Karen O ha fichado por Secretly Canadian, el próximo fin de semana actúa en Primavera Sound, y hoy estrena su anunciado nuevo single ‘Spitting Off the Edge of the World’, que cuenta con la colaboración de Perfume Genius.

‘Spitting Off the Edge of the World’ es el primer adelanto oficial del nuevo disco de Yeah Yeah Yeahs, el primero en 9 años. ‘Cool it Down’ es el título de este trabajo que verá la luz, por fin, el próximo 30 de septiembre. El último, el polémico ‘Mosquito‘, salió en 2013.

‘Mosquito’ dejó un single tan potente como ‘Sacrilege’ que no reflejaba del todo el contenido del disco. ¿Qué ofrece ahora ‘Spitting Off the Edge of the World’? Quienes busquen un pepinazo a la altura de aquel o de ‘Zero’ quedarán decepcionados.

En su nuevo single, Yeah Yeah Yeahs propone tremendo baladón ochentero. Pero, quizás, lo que más llama la atención de ‘Spitting Off the Edge of the World’ no es que sea una balada, sino que cede un importante protagonismo a sus guitarras de corte shoegaze. Mike Hadreas se limita a hacer coros, y canta él solo una única frase.

Cuenta Karen que ‘Spitting Off the Edge of the World’ es una canción de temática ecologista. En ella nos invita a reflexionar sobre el «daño» que estamos infligiendo en la Tierra. «Todos estamos viviendo la crisis climática a través de un sistema que está roto y no estamos abordando el problema. Veo que las generaciones jóvenes se están enfrentando a esta amenaza, que están al borde del precipicio». La artista explica que ve «esperanza» en los jóvenes que se enfrentan a la crisis climática «con rabia y rebeldía».

‘Cool it Down’ contendrá ocho canciones que, según Secretly Canadian, representan la «esencia de los mejores talentos de Yeah Yeah Yeahs» que «invita a moverse, llorar y a escuchar con atención». Un álbum que está «llamado a ser clave en su catálogo».

01 Spitting Off the Edge of the World [feat. Perfume Genius]

02 Lovebomb

03 Wolf

04 Fleez

05 Burning

06 Blacktop

07 Different Today

08 Mars