Mick Jagger come tortilla, visita el Guernica y Chueca en Madrid

Los Rolling Stones vuelven esta noche a Madrid, por primera vez desde la muerte de Charlie Watts. Corría el año 2014 cuando actuaron en la ciudad por última vez en el Bernabéu. Hoy lo harán en el Wanda Metropolitano. Hasta que salten al escenario tras las actuaciones de Sidonie y Javier Vargas como teloneros, la prensa española ha estado de lo más entretenida con los pasos de Mick Jagger por la ciudad.

Es habitual que el cantante de los Rolling se fotografíe en espacios míticos de la ciudad que visita y Madrid no ha sido una excepción. En Twitter ha compartido una galería en la que podemos verle visitar la estatua del Ángel Caído en el Retiro, el Guernica en el Reina Sofía o la Taberna Ángel Sierra situada en Chueca. Cada uno de sus pasos ha sido analizado por sus seguidores y por la prensa.

Muchos usuarios le están comentando en Twitter algunas curiosidades sobre la estatua del Ángel Caído, como que está a 666 metros sobre el nivel del mar. Otros critican que haya podido hacerse una foto junto al Guernica cuando es algo que está prohibido. El Museo Reina Sofía ha tenido que explicar a Europa Press que si está prohibido hacer fotos es para preservar «la calidad de la visita» de todas las personas, no por una cuestión de derechos o dañar la obra maestra de Picasso. Ayer Jagger pudo hacerse la instantánea porque los martes cierra el Reina Sofía y se trataba de una visita privada.

Por otro lado, mientras algunos le recuerdan a Jagger en las redes que también está prohibido beber en la calle, en referencia a la foto del bar de la mencionada Taberna, que tiene 105 años de historia, desde La Razón han elaborado todo un reportaje sobre el lugar en el que ha comido Jagger.

Se trata de Las Tortillas de Gabino, a medio camino entre Chueca y su antítesis: el Barrio Salamanca. Aaron, responsable del restaurante, ha explicado a dicho periódico que trató de invitar a Mick Jagger a comer, pero este, que iba con un acompañante y dos guardaespaldas, insistió en pagar y dejó una propina de 60 euros: «Le dije que comunicara a Mick Jagger que estaba invitado, aunque no supiera quién soy. Ellos salieron a 65 euros y los guardaespaldas, a 140. Pagaron 200 y nos dejaron los 60 de propina. Les gustó tanto que pidieron el teléfono para volver. Los guardaespaldas no llamaron la atención, fueron súper educados».

Enjoying lots of what Madrid has to offer, from fallen angels to Flamenco! pic.twitter.com/43MBFkic54

— Mick Jagger (@MickJagger) May 31, 2022