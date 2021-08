Adiós a Charlie Watts, el batería de los Rolling que no encajaba en «el estereotipo del rock’n’roll»

Charlie Watts ha fallecido a los 80 años. El icónico batería de los Rolling Stones había anunciado a principios de este mes que sería baja en la próxima gira de la banda, ‘No Filter Tour’, debido a un problema médico. Se hablaba de que necesitaba recuperarse tras una operación de corazón y Steve Jordan se anunciaba como su sustituto temporal. El artista también había sido tratado de un cáncer de garganta en 2004.

La noticia es un mazazo para una banda que ha presentado una formación estable desde hace décadas. Charlie Watts lleva en los Rolling Stones desde 1963, cuando sustituyó al batería temporal Carlo Little, habiendo participado por tanto en todos sus discos de estudio, tocando el icónico beat de ‘(I Can’t Get No) Satisfaction’ en 1965 y en álbumes tan seminales como ‘Sticky Fingers’ (1971), el histórico ‘Exile on Main St.’ (1972) o ‘Tattoo You’, que justo estos días presentaba el sencillo de su reedición de 40º aniversario. Era por tanto el miembro más longevo de los Rolling tras Keith Richards y Mick Jagger.

Charlie Watts había entrado en la banda después de que Keith Richards y Mick Jagger quedaran impresionados por un concierto suyo con la banda Blues Incorporated, en la que también militaba Brian Jones. Se había curtido sobre todo en el mundo del jazz. También terminó diseñando algunas de las portadas de los discos de los Rolling y los escenarios de sus directos, pues tan pronto como en 1960 ya había trabajado como diseñador gráfico.

El artista era conocido por haber preferido guardar un perfil más bajo que sus compañeros en la banda, y en cierta ocasión recalcó que «nunca había encajado en el estereotipo de la estrella de rock». Únicamente el consumo de alcohol y las drogas se le fue de las manos en los 80, lo que asoció a una «crisis de mediana edad». «Todo lo que sé es que me volví otra persona por completo en 1983 y salí de todo aquello en 1986. Casi perdí a mi esposa y todo por mi comportamiento».

Charlie Watts ha sido, por supuesto, considerado uno de los grandes baterías de todos los tiempos, gracias a su trabajo en canciones como la mencionada «Satisfaction», ‘Get Off of My Cloud’, ‘Paint It, Black’ o ‘Tumbling Dice’.

La cuenta oficial de los Rolling ha compartido un comunicado en el que se lee el siguiente mensaje: “con inmensa tristeza anunciamos la muerte de nuestro querido Charlie Watts. Murió en paz en un hospital de Londres hoy, rodeado de su familia. Charlie fue un marido y un abuelo muy queridos, y también como miembro de los Rolling Stones uno de los más grandes baterías de su generación. Pedimos por favor que se respete la privacidad de la familia y los miembros de la banda, así como la de los amigos más cercanos en este momento tan difícil”.