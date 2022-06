Sons of Kemet se separarán tras finalizar su gira, que pasa por Barcelona

Sons of Kemet han anunciado que se separarán una vez completada su gira de conciertos por Europa. El 6 de junio los autores de ‘Black to the Future‘ -uno de los mejores discos de 2021- tocan en el Primavera Sound dentro de la programación de Primavera a la Ciutat y será la última oportunidad de verlos en directo en España, al menos en el futuro próximo. Su gira finaliza el 21 de agosto en Bélgica.

Así lo ha expresado la banda en un comunicado: «Este año será la última oportunidad de que nos veáis en la manera en que os habéis acostumbrados a vernos. Después de 10 años hemos decidido que, una vez finalizados nuestros conciertos programados para 2022, vamos a cerrar por el futuro inmediato este capítulo en la vida de la banda. Estamos emocionados de tocar los conciertos que nos quedan para vosotros y hacer de este verano una despedida adecuada».

Shabaka Hutchings, Oren Marshall, Seb Rochford y Tom Skinner formaron Sons of Kemmet en 2011, y en 2013 publicaron su aclamado debut ‘Burn’. Su segundo álbum, ‘Lest We Forget What We Came Here to Do’, vio la luz en 2015 recibiendo igualmente críticas excelentes, y el tercero, ‘Your Queen Is a Reptile’, obtuvo una nominación al prestigioso Mercury Prize en 2018.

Una de las bandas de jazz más prestigiosas de los últimos años, Sons of Kemet se han caracterizado por fusionar libremente este género con influencias del rock y la música africana y afrocaribeña. Por otro lado, sus letras han solido contener una potente carga política y activista contra el racismo o el colonialismo.

Estos días, el batería Tom Skinner forma parte de The Smile, la nueva banda de Thom Yorke y Jonny Greenwood de Radiohead. Su debut ‘A Light for Attracting Attention‘ vio la luz hace unas semanas y ha obtenido excelentes críticas por parte de la prensa especializada.