The Strokes cancelan su actuación de este viernes en Primavera Sound

The Strokes han cancelado su actuación de este viernes 3 de junio en Primavera Sound debido a un caso positivo de covid-19 en uno de sus integrantes. El grupo actuará en el segundo fin de semana del Primavera, el viernes 10 de junio.

En un comunicado, Primavera Sound expresa que lo ha «intentado todo» para que el concierto de The Strokes se pudiera llevar a cabo este viernes como estaba previsto, pero que le ha sido imposible. Tampoco ha podido sustituir a The Strokes con otro cabeza de cartel de su mismo tamaño. Por ello, ofrece a las «personas que posean una entrada de día para el viernes 3 la posibilidad de asistir también a la jornada del viernes 10 sin necesidad de realizar ninguna gestión adicional, tan solo presentando nuevamente la entrada».

El festival explica la razón por la cual no ha sido posible encontrar un sustituto para The Strokes: «Hay nombres que no están de gira o que tienen shows en exclusividad en otros festivales u otras ciudades. Sabemos que de Primavera Sound se espera lo inesperado, un truco unexpected, pero este contexto postpandémico ha desactivado en varias ocasiones el plan A, el B y hasta el C».

Sin embargo, Primavera Sound suple la mala noticia con una nueva incorporación, la de Mogwai, que actuarán el viernes 3 en el escenario Cupra. Además comunica que Caribou finalmente actuará en el escenario Pull&Bear.

Lamentamos comunicar que The Strokes cancelan su actuación del viernes 3 de junio en Primavera Sound Barcelona – Sant Adrià 2022. pic.twitter.com/ZhCQkt2IQH — Primavera Sound (@Primavera_Sound) June 2, 2022