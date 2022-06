Demi Lovato fusila a Hole en ‘Skin of My Teeth’… pero funciona

Demi Lovato venía hypeando su regreso, afirmando que había dado con el sonido que quería para expresarse. Ese sonido ha resultado ser el de ‘Celebrity Skin’ de Hole, el mayor éxito de la banda a finales de los años 90.

‘Skin of My Teeth’, el single que acaba de publicar y que ha presentado en el show de Jimmy Fallon, se parece a ‘Celebrity Skin’ desde el segundo cero, por no hablar de que hasta el título de ambas canciones contiene la palabra “skin”. Ya hemos buscado a Courtney Love y a Billy Corgan de Smashing Pumpkins, que echó un cable en aquella era, en los créditos oficiales de la canción de Demi, pero no están. Ya veremos cómo acaba esto, si en los juzgados, o se hace la vista gorda, como hicieron Bronski Beat con el fusilamiento de Ed Sheeran a ‘Smalltown Boy’ en el masivo ‘Bad Habits‘.

Por lo demás, ‘Skin of my Teeth’ es una canción concreta y efectiva, directa a la yugular, una de las que más claras tiene las cosas de toda la carrera de Demi Lovato, y que seleccionamos como “Canción del Día” hoy. El post-grunge de los últimos 90 sirve a la artista para expresar su calvario en rehabilitación: “Demi deja rehabilitación otra vez” es la primera frase del tema y “no puedo creer que no esté muerta” la última antes del estribillo, que tarda muy poco en llegar. Nada como colgarte una guitarra eléctrica para sobrevivir al infierno.



