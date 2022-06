Bienvenidos de vuelta, The Delgados

The Delgados dan una de las sorpresas de la semana anunciando su regreso. El grupo liderado por Alun Woodward y Emma Pollock cuenta que se reencontró después de 15 años en la boda del músico Stuart Braithwaite (Minor Victories) en 2019. «Tras no haber pasado casi nada de tiempo juntos durante más de una década fue, como antes, muy sencillo, espontáneo… y surgió el pensamiento de que quizá estaría bien tocar juntos de nuevo», indican.

De momento han anunciado una gira de 5 conciertos que tendrán lugar entre los días 20 y 25 de enero en Brighton, Londres, Manchester, Sheffield y Glasgow. Adivinamos que si todo va bien podríamos tenerlos el año que viene en festivales (¿cuánto pegan en un Primavera Sound?), no tanto en salas de toda Europa.

The Delgados se retiraron en 2005 precisamente por su falta de repercusión; sus cifras siempre fueron y son muy modestas. Quizá como a Slowdive o a Ride pueda animarles la posibilidad de acercarse a un nuevo público en la era Spotify, pues cuando se retiraron ni siquiera estábamos familiarizados con Youtube.

Inspirados por Pedro Delgado, una anécdota que en España no podíamos dejar de repetir, The Delgados comenzaron su andadura a mediados de los 90, entregando álbumes como ‘Domestiques’ y ‘Peloton’. Pero son los 3 últimos, editados a partir de los 2000, los más recordados. Eran los tiempos en que empezaban a proliferar festivales alternativos y ciclos de conciertos que contaban con ellos como nombre destacado.

Eran los tiempos de discos como ‘The Great Eastern’ (2000), ‘Hate’ (2002) y el final ‘Universal Audio’ (2004). Un álbum que no fue precisamente el sonido de la decadencia sino todo lo contrario: ‘I Fought the Angels’ y ‘Everybody Come Down’ estaban entre lo mejor de su repertorio, ‘The City Consumes Us’ y ‘Keep On Breathing’ podrían ser favoritas de cualquiera que les preste atención.

‘Hate’, que incluíamos en nuestra lista de Mejores Discos de los 2000, incluía la maravillosa melodía de ‘Coming In From the Cold’, que ha terminado convirtiéndose en su gran himno. También estaba dentro de aquel largo su deconstrucción de los Beatles ‘All You Need Is Hate’. Y son perfectamente reivindicables la orquestal ‘The Light Before We Land’ y la guiada por el piano ‘Woke from Dreaming’.

Aunque asociados a la escena indie-rock por el tipo de guitarras de temas como ‘Accused of Stealing’, que les hacían gustar al mismo tipo de seguidores que Teenage Fanclub o Yo La Tengo, The Delgados eran en realidad una banda variada y versátil como ese mismo tema. Tan pronto se acercaban al pop de cámara como al folk preciosista o incluso utilizaban la electrónica de tipo ambiental según sus necesidades. Uno de los secretos mejor guardados de los años 2000 que ojalá sepan hacer de la madurez una virtud en la grabación de nueva música, algo que de momento no se ha anunciado.

Tour Prologue: The Delgados Live 2023 pic.twitter.com/e439fLMLCS — the delgados (@delgados_the) June 8, 2022