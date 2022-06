Kate Bush, «sólo» top 50 en España con ‘Running Up the Hill’

‘Running Up the Hill’ de Kate Bush ha sido número 1 mundial en Spotify gracias a la dedicación de la 4ª temporada de ‘Stranger Things’ a esta canción. En estos momentos es número 4 en el Billboard Hot 100 y pelea por el número 1 oficial en Reino Unido.

Kate Bush acaba de dar las gracias a los hermanos Duffer porque por su “extraordinaria serie, la canción está siendo descubierta por una audiencia completamente nueva”. Continúa en un comunicado raro en ella: “Nunca antes me había pasado esto (…) Es la primera vez que he tenido un top 10 en Estados Unidos y ahora es top 5”.

Sin embargo, España va un poco retrasada en su apoyo a Kate Bush. Por aquí, ‘Running Up the Hill’ entra esta semana únicamente al puesto 48 de Promusicae. Que pudiera competir por ser el número 1 o conseguirlo como en Austria y Noruega es un sueño. La buena noticia es que ni este single ni el álbum ‘Hounds of Love’ llegaron al top 50 oficial en España a su edición en 1985, una época muy competitiva en que estábamos muy ocupados con ‘Deseo Carnal’ de Dinarama, ‘Brothers in Arms’ de Dire Straits, ‘We Are the World’, ‘Like a Virgin’ de Madonna y la banda sonora de ‘Lady In Red’, que fueron los álbumes más vendidos de aquel año por aquí.

Lo cual es curioso porque ‘Wuthering Heights’ sí había logrado ser top 10 en singles en España en 1978. En cualquier caso, bienvenida sea ‘Running Up That Hill’ a nuestro top 50 por primera vez, rodeada de reggaetón, lo antiguamente llamado trap y Aitana.



Mientras Bad Bunny sostiene el número 1 en España con ‘Tití me preguntó’, Aitana se queda la entrada más fuerte de la semana junto a Sangiovanni con ‘Mariposas’. Llega al número 12. La subida más fuerte la protagoniza ‘Te felicito’ de Shakira y Rauw Alejandro durante la que fue la semana de separación entre ella y Piqué. Ya es número 3 tras un inicio errático.

Otras entradas son ‘Nos comemos’ de Tiago PZK y Ozuna (#32), ‘Antes de perderte’ de Duki (#37), ‘Ferxxo 100’ de Feid (#66), ‘An1mal’ de Lola Indigo (#74), ‘La bachata’ de Manuel Turizo (#83) y ‘Fernet’ de Rei y Quevedo (#96). De todas estas canciones, las que más están subiendo estos últimos días en Spotify son ‘Nos comemos’, ‘Antes de perderte’ y ‘La bachata’. Os dejamos con ellas.