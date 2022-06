Sesión de Control: Chico y Chica, Javiera Mena, Yarea, Teleclub…

Renovamos nuestra playlist «Sesión de Control», dedicada al pop nacional o en castellano, comenzando con ‘El nido’, el himno de sororidad de la gaditana Musgö, cuyo vídeo estrenamos hoy. También son novedades recientes ‘La actriz más mala que hay’, otro adelanto sui generis del próximo disco de Chico y Chica, que continúa programado para este año 2022; y ‘La isla de Lesbos’, single del también próximo álbum de Javiera Mena.

Entre los temas colaborativos de la semana que no vimos venir está el reggaetoncito de la imparable mariagrep con Ant Cosmos, dos de nuestros artistas revelación favoritos de los últimos tiempos; o esa canción en que Anne Lukin se ha sumado a The Crab Apples, recordando a los rompepistas indie-rock de los primeros 2000. Por su parte, el disco de Yarea recién editado no le impide seguir publicando temas y ha estrenado ‘Algo azul’ junto a KICKBOMBO.

Teleclub sacan hoy en Elefant ‘Mi crush del autobús’, un tema de punk pop con teclados, aunque no tantos como el tema synth-pop de Dame Area, el dúo situado en Barcelona de Silvia Konstance y Viktor L. Crux, quien ha colaborado en proyectos internacionales. Minimal Shchlager estrenan la balada oscura ‘Forbidden Fruit’ e igualmente ochentera es ‘No lo sé’ de la mallorquina Sofia.

El rock lo encontramos en la banda almeriense de shoegaze palmeras negras, en su faceta más comercial Karavana, y en su faceta más indie pop, Flores de Uranio. La parte más electrónica nos la dan BUNE, TRISTÁN! y la colabo de Kora para TAURO. Completamos la playlist con el ‘Colocao’ de Ankli y el ‘Amor invisible’ de Los Fresones Rebeldes.