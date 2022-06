‘Break My Soul’ de Beyoncé ya es un hit (aunque no en España)

Había mucha expectación por cómo funcionaba ‘Break My Soul’, el gran regreso de Beyoncé, 6 años después de su último disco de estudio. Sobre todo porque sus últimos éxitos han sido featurings con Ed Sheeran (‘Perfect’) o su propio esposo Jay-Z (‘Drunk In Love’) y realmente hay que remontarse hasta 2008, nada menos que 14 años, para encontrar su último número 1 en solitario en las listas, ‘Single Ladies’.

Pero es difícil dilucidar exactamente cuál fue el último hit de Beyoncé porque muchas de sus canciones han terminado siendo «sleepers», pese a no haber sido número 1, como ‘7/11’, ‘Love On Top’ o incluso ‘Run the World (Girls)’, que en su momento se consideró un enorme fracaso por no lograr un top 20 en Estados Unidos ni un top 10 en Reino Unido, y ahora se acerca a los 500 millones de streamings con toda la calma del mundo.

Olvidados por todos -eso sí que sí- proyectos como ‘El rey León’ o el disco de The Carters, que hasta genera ganas de comprarse el CD por lo que tiene de obra olvidada hasta el punto de resultar inverosímil (como aquel tercer álbum de Daft Punk que todo el mundo finge que no existe), las cosas no han podido empezar mejor para la artista en la era ‘RENAISSANCE’.

Tras unas horas de retraso en que sus seguidores se han mordido las uñas, Spotify ha publicado los números de las primeras 24 horas de ‘Break My Soul’ y las noticias son buenas. El tema ha sido número 1 directo en Spotify Brasil, número 2 en Estados Unidos, número 3 en Reino Unido y número 5 en el Global, sumando más de 5 millones de streamings en su primer día.

Es un dato excelente para Beyoncé, pero además es mejor lo que está por venir: su presencia en las playlists de Novedades Viernes y sobre todo encabezando Today’s Top Hits, una playlist con 30 millones de followers que ya encabeza. El éxito está garantizado, pues además aún no conocemos ni su vídeo ni sus posibles presentaciones en televisión. Su lanzamiento en pleno Orgullo también parece un acierto, por el tipo de beats que utiliza.

Eso sí, frente al top 10 directo logrado por la canción en Canadá y Australia, topamos con la resistencia de la Europa continental (solo top 11 en Holanda y top 18 en Suecia). Especialmente duros de roer para un tema de estas características son los países latinos, y entre ellos es España el que ha ofrecido más resistencia dentro de Europa. ‘BREAK MY SOUL’ es top 25 en Spotify Francia, top 70 en Italia y top 80 en España. Veremos cuánto es capaz de arañar en los próximos días.