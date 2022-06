Tres temas de ‘Un verano sin ti’ van a dejar atrás el éxito del primer single propuesto del disco, ‘Moscow Mule’. ‘Me porto bonito’ es el nuevo tema de Bad Bunny más escuchado en el mundo, ‘Tití me preguntó’ lo es en España y ‘Ojitos lindos’ es el mejor. Es nuestra “Canción del Día” hoy y una de las mejores canciones de 2022.

Bomba Estéreo, autores del enorme ‘Amanecer’ y más recientemente del notable ‘Deja’, ya habían tenido un hit a nivel mundial con el remix de ‘To My Love’ de Tainy, pero ahora ‘Ojitos lindos’ acaba de superar sus 250 millones de streamings. Parece claro que la creación de Bomba Estéreo con Bad Bunny duplicará tal cifra, pues va por 254 millones en menos de 2 meses.

Al margen de los números, ‘Ojitos lindos’ contiene la melodía y la elegancia de esos Bomba Estéreo que se resisten a caer en la vulgaridad de las letras del reggaetón, como nos contaban el año pasado en una entrevista. Es esta una canción romántica en la que han conseguido enredar a Bad Bunny, que prácticamente a capella recita en un momento dado: “hace tiempo que no agarro a nadie de la mano / hace tiempo que no escribo “buen día, te amo”, pero tú me tienes enredao».

Mientras Bomba Estéreo se quedan el precioso estribillo, leit motiv de la canción, lo más recordable, Bad Bunny reaparece en todo su esplendor más veces de las que esperas, con ganchos marca de la casa y frases tan constructivas como “aquí no existe el pecado y equivocarse es bonito, los errores son placeres, igual que todos tus besitos”. Por no hablar de ese final en el que se entretiene entre girasoles y caracoles, o finalmente -él no lo puede evitar- bellaqueando.

Bomba Estéreo actúan el 1 de diciembre en el WiZink Center de Madrid y el 3 de diciembre en el Sant Jordi Club de Barcelona. JENESAISPOP es medio oficial de la gira española. Las entradas están disponibles en Seetickets.



