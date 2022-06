Franc te da un cálido abrazo con ‘Tot el que no va passar’

Os hablamos sobre Franc con motivo del lanzamiento de su single ‘La festa de la teva mort’. El cantante y compositor barcelonés lleva unos años en activo como miembro de varias bandas pero ha sido, este año, cuando ha arrancado su carrera en solitario.

Tras pasar de cantar de inglés a catalán, Francesc Abril está desarrollando un sonido más sofisticado que el de sus primeros sencillos con el apoyo de la comunidad musical Acqustic y, si ‘La festa de la teva mort’ apostaba por un tipo de folk-pop atmosférico cargado de detalles, su nuevo single es igual de envolvente o más.

‘Tot el que no va passar’ («todo lo que no pasó») es una de las novedades que has podido escuchar este fin de semana en «Ready for the Weekend«. En él, Franc se deja querer por las mieles del llamado lounge-pop o sophisti-pop, aquel supuesto género musical al que asociamos a artistas como Sade o, recientemente, Westerman. Nubes de sintetizador, delicados punteos funky, melodía serena… ‘Todo lo que no pasó’ es un tema diseñado para reconfortar, objetivo al que también aspira su letra.

En ‘Todo lo que no pasó’, Franc se dirige a una persona que se siente insegura de sí misma para ayudarle a encontrarse mejor. El título parece aludir a aquellos pensamientos que nos crean miedo y nos paralizan y, en el estribillo, Franc sugiere la necesidad de buscar «un plan para vaciar, todo aquello que no pasó». Un plan para dejar ir esos miedos.

Pero no es tan fácil. La persona a la que se dirige Franc «no puede respirar» y lucha contra una «fuerza que no (le) deja ir». Sin embargo, él llega para cantarle cosas bonitas y renovar su energía. «Naciste en las flores», «paso a paso, pisa bien fuerte», «vuelve a volar», «confía en ti, y en todo lo que haces» son algunas de las frases que deja la canción, sin olvidar lo malo, porque «la vida es bonita pero a veces hace daño».