Demi Lovato se la pega con su single rockero y anuncia otro, ‘Substance’

No ha pasado absolutamente nada con ‘Skin of my Teeth’, el single rockero de Demi Lovato que presenta su disco ‘Holy Fvck’, y que tanto comparábamos con ‘Celebrity Skin’ de Hole.

La canción no ha llegado al top 100 de Reino Unido ni al de Estados Unidos, cuando los singles del anterior disco de Demi Lovato rondaron el top 40 (‘Anyone’) o el top 75 (‘Met Him Last Night’, ‘Dancing with the Devil’).

Alguien podría decir que no estaba esta especie de post-grunge hecho para las listas, pero lo cierto es que nadie sabe qué esperar de un guitarrazo después de lo de Måneskin o de que el mayor hit de Olivia Rodrigo haya sido ‘good for you’.

En todo caso, el camino hacia ‘Holy Fvck’, que se publica el 19 de agosto, continúa su curso y Demi Lovato ha avanzado en su Instagram un fragmento de su siguiente single, que se llama ‘Substance’.

‘Substance’, que sale el viernes de la semana que viene, 15 de julio, hablará sobre el consumo, sobre estar extunuadx, sobre salud mental y sobre el apoyo de los demás. Así se recoge ya en Genius.