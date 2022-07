Macy Gray realiza declaraciones tránsfobas en televisión

Macy Gray ha acudido a un programa de televisión y ha dado su opinión sobre las personas transgénero, porque su existencia sigue siendo objeto de debate en pleno 2022.

En el programa de Piers Morgan, Macy ha declarado que «ser mujer» significa «tener tetas y vagina» y que «si quieres que te llame «ella» lo haré, pero someterte a cirugía y modificar tus partes íntimas no te hace mujer». La cantante de ‘I Try’ ha señalado que «una mujer pasa por experiencias completamente diferentes y eso no cambia por mucho que te sometas a cirugía o te estés encontrando a ti mismo». Añade: «Ser una niña ya es una historia épica de por sí, tú no puedes apropiarte de eso solo porque quieras ser mujer». Macy tampoco está de acuerdo en que las mujeres trans participen en competiciones atléticas junto con otras mujeres cis.

En otra declaración, Macy ha apoyado a J.K. Rowling, otra celebridad conocida por sus ideas transexcluyentes: «La gente no debería decir que eres tránsfoba solo porque no estás de acuerdo (con su opinión). Se hacen muchos juicios y se tiran muchas piedras solo porque una persona dice las cosas tal y como son».

Casualmente, Macy Gray acaba de ofrecer un concierto en Mighty Hoopla, festival LGBTQ+ de Londres, y su director Anthony ha condenado las palabras de Macy en Twitter. Ha dicho que «si lo hubiera sabido, no la hubiese contratado». Macy ha contestado que «no hay nadie que admire más a la comunidad LGBTQ+ que una servidora» y que «hay que tenerlos bien puestos para ser honesto sobre quién eres». La cantante ha añadido que «»Mujer» es un título que te ganas, y en el que te conviertes, como «hombre». Hay muchas hembras que todavía no son mujeres y cualquier chica joven lo sabe».

En sus declaraciones, Macy niega abiertamente la existencia de las personas trans, y confunde conceptos de sexo y género. La autora de ‘The Way‘ cuenta con una generosa base de fans gays, por lo que sus palabras van a decepcionar a muchos. No obstante, la cantante está recibiendo múltiples apoyos en redes.

En cuanto a sus últimos pasos artísticos, Macy acaba de participar en la fracasada primera edición de American Song Contest. Además, estos días ha salido a las calles a repartir CDs de su nuevo álbum, ‘Every Night’, que sale este mismo viernes e incluye la canción recomendada ‘Thinking of You‘.

"Just because you go change your parts, doesn't make you a woman, sorry." Don't miss Piers Morgan's interview with singer Macy Gray on tonight's show. TalkTV, 8pm.@MacyGraysLife | @piersmorgan | @TalkTV | #MacyGray pic.twitter.com/qHSNa6kXYx — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) July 4, 2022