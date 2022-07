Rina Sawayama ha estrenado recientemente el segundo single de ‘Hold the Girl’, el disco que publica el próximo 2 de septiembre. Si antes habíamos escuchado ‘This Hell’, ahora es el turno de ‘Catch Me in the Air’, que es nuestra “Canción del Día” hoy.

‘Catch Me in the Air’ es una colorida composición de corte pop-rock y medio bailable, que Rina Sawayama ha querido dedicar a su madre. De ahí frases como “solo llevó 9 meses y un montón de amor” o “espero que estés orgullosa”. Musicalmente, la artista ha reconocido estar influida por The Corrs, solo que pasados por el prisma de Gwen Stefani. Así lo revelaba en Hot Press.

The Corrs pueden estar presentes en ese inicio un tanto new-age que incluso hace pensar en la banda sonora de ’Titanic’, pero en verdad si un tema de los irlandeses le ha inspirado debe ser ‘Breathless’. Como aquel, este es un desvergonzado tema pop que cantar con las alas al viento, con la curiosidad de que es Stuart Price quien está detrás de los créditos de producción. Os dejamos con el tracklist que acaba de publicarse.

1.-Minor Feelings

2.-Hold the Girl

3.-This Hell

4.-Catch Me in the Air

5.-Forgiveness

6.-Holy (Till You Let Me Go)

7.-Your Age

8.-Imagining

9.-Frankenstein

10.-Hurricanes

11.-Send My Love to John

12.-Phantom

13.-To Be Alive



