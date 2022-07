Isabel Pantoja, en el Orgullo: «Soy una más de ustedes»

Isabel Pantoja ha actuado esta noche en las fiestas del Orgullo de Madrid, donde ha recogido el premio Mister Gay y ha realizado unas declaraciones que están siendo comparadas con las de María del Monte, su amiga de toda la vida. «Yo soy una más de ustedes, que lo sepáis» han sido sus palabras, las cuales se están interpretando como su salida del armario aunque hayan sido más escuetas que las de María del Monte, quien apelaba directamente a su pareja y a la libertad.

Pantoja, muy querida por el público LGBT desde tiempos inmemoriales, ha explicado en su discurso que, sin el colectivo, no sería la artista que es hoy. «Vuestro Orgullo es mi Orgullo porque sin vosotros, los de todo el mundo, esta que está aquí no estaría aquí de pie», ha señalado. «Os agradezco con todo corazón a este colectivo que llevo en mi alma, pero en mi alma desde que comencé a cantar, y que gracias a ustedes hemos podido ser artistas y de las grandes, de las que no se olvidan. » si no se olvidan esas artistas grandes, es por ustedes, porque lo dais todos por esas artistas. Las artistas necesitamos a este colectivo maravilloso y único que es el colectivo LGTBI. Por y para siempre».

Las palabras de Pantoja han hecho resurgir unas declaraciones de la artista mucho más antiguas, realizadas en 2004 en el programa de Jesús Quintero, en el que daba a entender que no se consideraba estrictamente heterosexual. «Yo no me tengo que poner ningún cartel», sentenciaba, a la vez que explicaba metafóricamente que la vida «tiene un camino trazado para ti y tú tienes que aceptarlo».

Isabel Pantoja acaba de salir del armario en el Orgullo así que después de esto y lo de María del Monte el look oficial se bolleras es peineta y traje de cola chicas. https://t.co/VjJXGNQxN1 — ❤️‍🔥 Elena Rue Morgue ❤️‍🔥 (@Elenaruemorgue) July 8, 2022

Algunos esperando que Isabel Pantoja confirme rumores esta noche. ELLA LOS ACLARA AQUÍ 👇 pic.twitter.com/W8oSarJzrg — Aryan*🌸🌷🌷🌷🌷🌸*🌷🌸🌷🌷🌷🌷🌸*☝Isabel Pantoja (@aryansc_) July 8, 2022