The Goon Sax anuncian su separación

The Goon Sax ha anunciado su separación. En un comunicado, el trío australiano confirma que se disuelve tras nueve años de carrera y que su gira por Estados Unidos (la cual incluye fechas con Pavement y Spoon) queda cancelada. No obstante, el grupo indica que dará «uno o dos» conciertos en Australia antes de «dar las buenas noches» a su público.

En el comunicado, The Goon Sax expresa: «Después de nueve años de darlo todo es momento de cerrar la cortina a esta banda que a tantos lugares nos ha llevado. Unos lugares más hermosos, extraños y lejanos de lo que jamás hubiéramos sido capaces de imaginar, y que nos ha llevado a trabajar con gente realmente inspiradora e increíble. Nuestra gratitud hacia todas las personas con las que hemos trabajado, y que nos ha permitido vivir la locura que han sido para nosotros los últimos nueve años, es imposible expresar con palabras».

The Goon Sax es el grupo formado por Riley Jones, Louis Forster y James Harrison que debutó en 2016 con el notable ‘Up to Anything’ y que se ha convertido en referencia del indie-pop anglosajón gracias a la calidad de canciones como ‘Boyfriend’, ‘In the Stone’, ‘Sometimes Accidentally’ o ‘Make Time 4 Love’. Una calidad que hacía olvidar a cualquiera que Forster es hijo de Robert de los Go-Betweens.

A lo largo de su carrera, el trío solo ha sabido hacer discos notables y ahí quedan también los fantásticos ‘We’re Not Talking’ y ‘Mirror II’, el último de los cuales veía la luz tan solo hace unos meses.



